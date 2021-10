L'éditeur scientifique Springer Nature opte pour la traduction automatisée

Une traduction automatique gratuite, « intégrée dans le processus de publication des ouvrages » : Springer Nature présente ainsi son nouvel outil, mis à disposition des auteurs. Intitulé « DeepL AI », ce traducteur automatique fonctionne peu ou prou comme Google Traduction, mais propose aussi de traduire des fichiers Word ou PowerPoint.

Accessible à cette adresse, DeepL AI a été développé DeepL GmbH, société allemande basée à Cologne, déjà à l'origine du moteur de recherche Linguee, spécialisé dans la recherche de traductions. DeepL AI, comme son nom l'indique, utilise l'intelligence artificielle pour améliorer sans cesse les traductions.

Gratuit d'utilisation sous certaines conditions, DeepL AI fonctionne ensuite sur un modèle d'abonnement, de 6 à 20 €, pour profiter d'un peu plus de fonctionnalités.

Springer Nature proposera ces fonctionnalités avancées gratuitement à ses auteurs, par l'intermédiaire d'un partenariat avec DeepL GmbH dont les contours n'ont pas été évoqués.

Suite d'un programme pilote

La mise à disposition de l'outil fait suite à un programme pilote de quelques mois, au cours duquel DeepL AI a été utilisé pour traduire des manuscrits de l'allemand vers l'anglais. Une quarantaine d'ouvrages ont été traduits par l'outil automatique, puis publiés.

D'autres langues sont ajoutées au répertoire de DeepL AI : le chinois, le japonais, l'espagnol, le portugais et le français, annonce Springer Nature, qui précise également qu'un « contrôle humain est fait pour s'assurer de la justesse de la traduction » fournie par DeepL AI.

L'éditeur souligne aussi que les auteurs peuvent s'opposer à la publication de la traduction automatique, si cette dernière ne leur convient pas — le contrôle peut toutefois s'avérer complexe, si l'auteur ne maîtrise pas la langue d'arrivée —, et qu'ils conservent les droits d'auteur sur les traductions comme sur le texte original.

« Les retours des auteurs mettent en avant le fait que la traduction de leurs livres et manuscrits est chère et longue. Le traducteur de Springer Nature utilise la technologie pour faire progresser la recherche, ouvrir de nouvelles possibilités aux auteurs et nous mener vers plus de découvertes. Il aidera les auteurs, nous l'espérons, à publier leurs travaux en plus de langues différentes », a déclaré Stephanie Preuss, responsable des contenus pour la publication de livres chez Springer Nature.

Photographie : illustration, Michael Dain, CC BY-NC-ND 2.0