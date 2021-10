Yasmina Khadra : “Écrire, c'est vivre pleinement ma vie

C’est donc avec les honneurs qui lui sont dus que nous avons sollicité l’écrivain, pour parler de livres, d’écriture et de lecture. En attendant de le retrouver pour la soirée du 24 octobre.

ActuaLitté : Que signifie « écrire » pour vous ?

Yasmina Khadra : C’est comme chanter, me passionner pour quelque chose, partager des émotions, bref, vivre pleinement ma vie. C’est cela, écrire, pour moi, me sentir humain, citoyen, profondément concerné par ce qui m’entoure, par ce qui m’échappe et par ce qui m’interpelle. C’est écrire, et non rire, qui est le propre de l’Homme.

Comment avez-vous entamé l’écriture de votre premier ouvrage ?

Yasmina Khadra : Comme une évidence, un chemin à parcourir pour accéder à moi-même, à mes angoisses et à mes convictions. Depuis mon éveil au monde, j’ai su que j’étais né pour écrire. Mon premier ouvrage a éclos dans mes tout premiers balbutiements lorsqu’une simple rime me rendait poète et musicien.

J’ignore quand j’ai vraiment commencé, mais il me semble que cela remonte à la nuit des temps.

Que représente l’acte d’écriture, pour le romancier confirmé que vous êtes ?

Yasmina Khadra : Une façon comme une autre de se sentir utile aux autres, d’aller vers les autres et de convoquer tout le savoir du monde pour en faire une passerelle entre les êtres humains, les cultures et les mentalités. Le livre est le miroir qui nous renvoie à ce que nous sommes.

Il est, aussi, la mémoire des peuples, le gardien assermenté des petites histoires qui font la grande Histoire. En ce qui me concerne, le livre m’a plus appris sur moi-même que les jours qui ont jalonné mon existence, les hauts et les bas qui m’ont secoué, les promesses et les déconvenues, les échecs et les défis constamment relevés.

Votre dernier livre, Le sel de tous les oublis vient de sortir en poche. Ce petit format incarne une victoire pour favoriser la lecture ?

Yasmina Khadra : Pas forcément, car le format n’est pas forcément une incitation à la lecture. Lorsqu’on est un lecteur assidu, on ne lésine pas sur les moyens. Mais quelquefois, devant la cherté de la vie, il arrive que l’on se dise qu’entre s’offrir un soda et un bouquin, le poche pourrait favoriser l’étal du libraire et rendre le comptoir d’un bar moins tentant, par moments.

Vous allez présider la Journée du manuscrit francophone, événement qui célèbre le livre : qu’est-ce que cela vous inspire ?

Yasmina Khadra : Énormément d’opportunité que je tâcherai de rentabiliser à outrance. Moi, président, je ne céderai la place à personne. Je crois que c’est dans mes gènes d’Africain. Dès qu’un siège de président est vacant, on s’enflamme à l’investir pour en faire un trône à perpète. Aussi, vais-je tâcher d’être le président à vie de toutes les journées du manuscrit francophone.

Et sous mon règne, aucune manifestation, aucune contestation, aucun coup d’État ne sera toléré. Je serai un roitelet inflexible, narcissique et effroyablement impitoyable, fier et obtus, droit dans ses bottes d’épouvantail ancré dans un champ en jachère. Eh oui, certains vocables, chez nous, sont enrobés de sortilèges. Comme Sésame, il ouvre les portes de tous les délires.