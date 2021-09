Réchauffement climatique : l'industrie du livre mondialement investie

Elles sont sept (à retrouver en fin d’articles), à prendre position globalement, et à « appeler à donner la priorité à l’action sur le climat » lors de la COP qui s’en vient, début novembre. Et de réaffirmer que les livres, comme la pandémie l’a montré, sont des outils précieux pour montrer l’évolution de la situation et apporter des réponses au changement climatique. « Toutes les formes de l’écrit ont le pouvoir d’informer, d’inspirer et de façonner une culture durable », assurent les signataires.

À ce titre, ils encouragent la production de travaux et l’accès à ces derniers, dès lors qu’ils aident la recherche sur la crise climatique — mais également, motivent « les changements de comportements nécessaires pour y faire face ».

Plusieurs initiatives ont eu lieu — comme cette liste de lectures recommandées par l’ONU, dernièrement, pour travailler à la protection des océans.

Mais ces structures professionnelles tentent de balayer également devant leur porte : assumer la responsabilité de leur impact environnemental, adopter des pratiques respectueuses, par un consensus international, ou encore travailler tout au long de la chaîne d’approvisionnement. « En contrepartie, nous encourageons les gouvernements à reconnaître et prendre en compte l’importance des livres, de l’écrit et de la lecture dans les actions pour le climat, en tant qu’outil pour des réponses politiques globales. »

L’approche internationale, les actions concrètes et la vision commune seront impératives pour que le secteur du livre et des revues devienne durable. Pour ce faire, les signataires ont accepté de prendre part à une série d’interventions à l’initiative de l’IPA, l'Union internationale des éditeurs. La première étape de ce pèlerinage interviendra durant la Foire du livre de Francfort, suivie de sessions en visioconférences – avec la perspective de publier des conclusions et des modus operandi avant la COP 26.

Dernièrement, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a poussé l’alarme à son maximum : « Sans une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, nous ne pourrons pas limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. »

Un message repris par Sherri Aldis, responsable des publications de l’ONU, et, bien entendu, par l’ensemble des signataires.

Les organisations signataires sont les suivantes : l'Association internationale des éditeurs (IPA), la Fédération des éditeurs européens (FEP), la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), l'International Board on Books for Young People (IBBY), la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques ( IFLA), l'Association internationale des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux (STM), l'Association des éditeurs de sociétés savantes et professionnelles (ALPSP) et la Green Book Alliance.

crédit photo : Bill Oxford/ Unsplash