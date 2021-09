Des bulles, sinon rien : 10 années, déjà, pour Fomula Bula

« J’aime à partir de rien pour arriver nulle part en revenant de tout (mais pas trop vite). » Nikita Mandryka

Nous sommes en 2021, cela fait maintenant 10 ans que Formula Bula et son village peuplé d’irréductibles forçats trimballent leur roulotte sur les chemins des festivals français, tel le petit cirque de Fred, qui se monte et se démonte après chaque représentation. Sans savoir avec certitude où le vent nous portera pour notre prochain spectacle, bon an mal an, on s’est adaptés à toutes les situations. Le festival a réuni depuis 2011, près de 100 000 personnes autour de ses programmations artistiques, envisageant chaque édition comme devant être la meilleure.

À l’heure où, plus que jamais, notre travail de défricheur, de prescripteur et de diffuseur de la création nous semble nécessaire, à la fois pour la survie des auteurs, mais aussi de tous les corps de métiers qui nous accompagnent dans notre travail, nous aspirons aujourd’hui à relever un nouveau défi : travailler enfin dans un espace dédié et pérenne qui nous permettra de remplir notre mission pleinement. Cela signifie exposer les artistes, accueillir le public et permettre à nos équipes de travailler dans des conditions optimales.

Car si notre travail n’est pas de prendre la lumière, mais de la mettre sur les créateurs, encore nous faudrait-il avoir les bons outils pour ce faire.

Nous sommes en 2021, Formula Bula ressort aujourd’hui son plus beau service pour un banquet où se célébrera la passion de la bande dessinée et de tout ce qui en rhizome. Dans notre village et nos expositions, sans objectif péremptoire, mais réunis sur les mêmes chemins, on se laissera guider par les torches des auteur. trice. s et les boussoles azimutées des randonneurs de l’esprit, pour rejoindre des contrées d’ici, de là-bas ou de nulle part. On se laissera raconter des salades et on militera pour fleurir tous ensemble. M’enfin, on festivalera quoi !

À l’affiche de cette 9e édition, une exposition de Nikita Mandryka décédé en juin dernier ainsi qu’une rencontre autour de son œuvre (médiathèque Françoise Sagan XXe), des rencontres à l’Atelier néerlandais, une exposition collective d’illustratrices chilienne et espagnoles à l'institut Cervantes, une croisière sur le canal de l’Ourcq sous la houlette des éditions toulousaines Misma ou encore, parmi les conversations proposées, celle réunissant le paysagiste Gilles Clément et le dessinateur Fred Bernard...

La programmation complète est disponible ci-dessous :