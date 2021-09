Lettres d'automne : Mathias Enard, sur Mélodies & Variations

Au programme de l'édition 2021, qui se tiendra du 15 au 28 novembre, des rencontres, lectures en scènes, spectacles, concerts littéraires, expositions, ateliers, librairie du festival, cinéma, programmation autour du livre jeunesse pour le public scolaire et familial, etc.

Et pour invité d’honneur, Mathias Énard. Il a étudié l’arabe et le persan à l’INALCO à Paris, a séjourné longuement au Moyen — Orient, a vécu à Berlin et en Espagne.

Il est l’auteur, entre autres, des romans Zone et Boussole (respectivement prix du Livre Inter 2009 et prix Goncourt 2015), du roman graphique Tout sera oublié avec Pierre Marquès, de la bande-dessinée Prendre refuge avec Zeina Abirached ainsi que du recueil de poèmes Dernière communication à la société proustienne de Barcelone. Son dernier roman, Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs, a été publié par Actes Sud en 2020. Ses livres sont traduits en plus de vingt langues.

Mathias Énard fait partie du collectif « Inculte », a animé plusieurs revues culturelles et est, par ailleurs, féru d’art contemporain. Après avoir signé hebdomadairement la « chronique poche » dans Le Monde des livres, il anime depuis l’automne 2020 une émission littéraire sur France Culture : « La salle des machines ». Polyglotte, Mathias Énard traduit de l’arabe, du persan, de l’espagnol et les langues

Durant deux semaines, autour de la thématique Mélodies & Variations, le public sera invité à arpenter l’univers artistique de Mathias Énard, à partager son regard sur le monde, les motifs qui traversent ses livres, explorer les coulisses de sa création, rencontrer les écrivains, artistes, penseurs dont il a envie de s’entourer, car ils nourrissent son œuvre ou partagent ses questionnements.

La programmation réunira près de 70 écrivains et artistes, elle empruntera de multiples formes — rencontres littéraires, lectures en scène, concerts, expositions, cinéma, ateliers, créations, podcasts... – et aura pour fil rouge un thème explorant les liens entre musique et littérature.

Le festival est pensé comme une chambre d’écho, chaque manifestation « prolonge ses ondes poétiques et intellectuelles de l’une à l’autre » comme l’écrivait Anne-Marie Garat, invitée d’honneur de l’édition 2019.

Créé en 1991 par Maurice Petit, conçu et organisé depuis lors par l’Association Confluences, le festival littéraire Lettres d’Automne, a lieu chaque année fin novembre à Montauban et en Tarn-et-Garonne.