Éditeurs français à Francfort : “2021 reste une édition exceptionnelle

En 2020, le Bureau international de l'édition française, présent chaque année à la Foire du Livre de Francfort, avait déjà pris les devants pour accueillir un peu plus d'éditeurs qu'à l'accoutumée sur son stand collectif. Cette année-là, toutefois, l'événement avait été annulé, pour cause de conditions sanitaires exécrables, et contraint à des rencontres numériques uniquement.

En 2021, le Bief espère donc un match retour un peu plus favorable. « Je me réjouis d'une délégation plutôt importante d'éditeurs français, représentant la variété de tous les segments éditoriaux », souligne d'emblée Nicolas Roche, directeur général du Bureau.

Le stand collectif du Bief est également très prisé, puisque, en cette année 2021, aucun éditeur français n'aura de stand individuel. L'espace de 1000 m2 du Bief accueillera ainsi Hachette, Editis, Albin Michel, Actes Sud ou encore Média-Participations, qui louent habituellement des espaces au sein de la Foire.

« Environ 105 maisons d'édition seront présentes, qui enverront toutes des acheteurs et des vendeurs », précise le directeur général du Bief. De fait, les groupes les plus importants, en matière de chiffre d'affaires, auront sans doute plus de personnel présent sur ce stand collectif.

Pour les plus petites maisons d'édition, toutefois, « de moins de 7 millions € de chiffre d'affaires, des conditions préférentielles ont été accordées », souligne Nicolas Roche, qui ne nous a toutefois pas précisé combien de maisons d'édition effectuaient en 2021 leur première Foire de Francfort. « Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, nous avons essayé de les encourager, mais ce n'est pas forcément simple, en sortant de 2020,. D'autant plus que certains frais, comme le logement ou la restauration, sont incompressibles. »

Favoriser la découverte

Or, nombre d’éditeurs français, à l’instar de leurs confrères internationaux, ont rapidement fait le calcul : le numérique, s’il ne résout pas tout, permet de travailler efficacement, à moindres frais. C’est d’ailleurs l’argument principalement avancé par les grands groupes britanniques et américains, pour motiver leur absence.

Les éditeurs de taille plus modeste peuvent malgré tout bénéficier d'un remboursement partiel des frais engagés, en profitant d'un dispositif mis en place par le ministère de l'Économie.

Concernant l'organisation du stand collectif, le Bief indique ne pas « avoir cherché à reproduire des stands individuels ». Au contraire, l'idée serait même de faciliter la découverte d'autres maisons ou titres par les acheteurs étrangers, lors de leur déambulation.

Première foire européenne à se dérouler « physiquement » depuis plusieurs mois, Francfort 2021 reste un événement particulièrement attendu par les éditeurs français, même si le bilan des cessions de droit en 2020 n'est pas si catastrophique. « Les baisses ont été limitées pour les cessions de droits, et un peu plus importantes pour les coéditions, mais les chiffres du Bief et du Syndicat national de l'édition sont encourageants. »

D'autres événements à l'international seront organisés par le Bief dans les prochains mois, notamment à Bucarest et dans les pays nordiques.

Dossier - Foire du Livre de Francfort 2021 : une édition hybride

Photographie : le stand du BIEF à la Foire du Livre de Francfort 2021 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)