Édition : avec la crise, les cessions internationales en souffrance

En 2019, 13.000 titres avaient fait l'objet d'une traduction du français vers une langue étrangère. En 2020, le bilan attendu sera sans doute inférieur. Malgré le développement des outils numériques et du travail à distance, la seule annulation des foires et autres événements littéraires internationaux pèsera déjà sur les cessions internationales des éditeurs français.

Pour évaluer plus précisément la situation, le Bureau international de l'édition française a proposé un sondage à ses adhérents, réalisé entre le 21 octobre et le 13 novembre dernier, avec 101 réponses reçues au total, représentant 160 maisons d'édition.

ECONOMIE: les cessions perdues ne se rattrapent pas...

Plus de 2/3 des maisons (67,3 %) constatent dès à présent une tendance à la baisse du nombre de contrats de cession signés, par rapport à 2019, relève d'emblée le BIEF. Plus de 60 % des éditeurs interrogés s'attendent à une activité en baisse pour cette année, et à un chiffre d'affaires des cessions qui suit logiquement la même tendance.

Le chiffre d'affaires des cessions a parfois été préservé (pour l'instant) de la crise, grâce à la taille du fonds éditorial de la maison, « des auteurs bien repérés et traduits à l’étranger, le volume de renouvellements de contrats, etc. » Le rôle incitatif des aides à la traduction est aussi souligné par les éditeurs, tandis que les projets audiovisuels, contre toute attente, semblent peu touchés par le contexte sanitaire.

De même, 2/3 des éditeurs craignent des reports de publication de leurs partenaires à l'étranger, ainsi qu'une baisse des ventes de livres en 2021 qui aura pour conséquence de réduire les apports des cessions de droits. Peu d'annulations de contrats sont évoquées par les éditeurs français, pour l'instant.

Grâce aux réponses des éditeurs français, toutefois très hétérogènes, le BIEF peut dresser une carte partielle des situations selon les pays : « Parmi les pays ou bassins linguistiques qui semblent avoir diminué leurs acquisitions de droits en 2020, sont mentionnés les pays hispanophones (36 réponses), anglophones (27 réponses), l’Italie (22 réponses) ou la Chine (20 réponses). Au contraire, parmi ceux qui ont plutôt bien résisté, sont citées majoritairement l’Allemagne (18 réponses – notons que pour d’autres éditeurs c’est un des pays avec lequel les cessions ont beaucoup baissé) et la Corée du Sud (16 réponses). »

Les moyennes et petites structures d'édition semblent plus touchées par la baisse d'activité en 2020, mais le BIEF signale qu'il n'existe pas de corrélation entre la taille des maisons et l'impact de la crise sur leur activité. Il apparaît toutefois que les maisons d'édition généralistes sont moins fragilisées que les éditeurs spécialisés.

Jeunesse et BD en difficulté

Catégories particulièrement dynamiques en temps normal, la jeunesse et la BD se trouvent en plus grande difficulté en 2020, avec une baisse des à-valoirs déjà sensibles pour le secteur de la bande dessinée. Ce sont toutefois les livres pratiques et d'art de vivre qui essuient la plus sensible baisse des cessions, avec 82 % des maisons concernées qui la signalent.

Littérature, sciences humaines et sociales, art et sciences, techniques et médecine semblent pour l'instant plus préservées, avec une fragilité latente, néanmoins.

Le rapport complet du sondage du BIEF est disponible ci-dessous.

