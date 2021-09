Magdalena Platzová, une autre dissidence

En 2003, elle publie un recueil de nouvelles traitant de la région dalmate de Croatie : Sel, mouton et pierre. Un an plus tard paraît son roman Retour de l’amie, puis en 2006 Le saut d’Aaron. Suit un recueil de nouvelles publié en septembre 2008 : L’homme recyclé.

Son dernier roman De l’autre côté du silence est un roman contemplatif sur le silence entre l’homme et Dieu, l’avancée subreptice de l’âge et la douleur causée par le vide intérieur. Elle vit à Lyon depuis 2012. Elle publiera en octobre prochain Le saut d'Aaron, chez Agullo, traduit par Barbora Faure.

En 2013, elle fit paraître Anarchista, chez Torst, texte encore non traduit. « L’anarchista est une œuvre qui n’a rien d’idéologique, ce n’est pas non plus une œuvre partisane, mais une œuvre d’idée et ce, au plus haut point », indiquait le magazine Respekt.

Ces « notes pour un roman » s’ouvrent sur l’attentat contre John C. Colman, entrepreneur de Pittsburg, au tournant des XIXe et XXe siècles. Le terroriste, âgé de 19 ans et condamné à quatorze ans de prison ferme, n’abandonne pas ses rêves de liberté. Après sa libération, devenu l’une des figures les plus importantes de l’anarchisme américain, il est déporté dans la Russie post-révolutionnaire d’où il s’enfuit vers la France via Berlin. Ce roman d’idées, mais non idéologique, se penche sur les thèmes de la liberté, des relations humaines et de l’amour en tant que dépendance.

Ce texte, sobre tout en étant lyrique, garde un certain mystère bien que de nombreux éléments qu’il utilise soient en relation étroite avec des événements et des personnes historiques. C’est grâce à ces qualités que le lecteur peut (et par moments doit) ralentir sa lecture, car ce livre ne se « consomme » pas. La possibilité de réfléchir lui est offerte, que ce soit sur la question de l’anarchisme, mais plus largement sur celle du sens que pouvait et peut encore avoir la liberté.

