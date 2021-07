À la découverte de la littérature tchèque

Si l’on résume hâtivement – et maladroitement – la littérature tchèque à Milan Kundera, c’est bien souvent par une méprise culturelle. Michal Fleischmann, ambassadeur de la République tchèque en France, abordait cette question différemment : « La littérature tchèque est une pensée. Une pensée, une voie de la littérature européenne venue de la profondeur d’un peuple au centre de l’Europe. » Voici un large dossier, destiné à parcourir, avec un spectre élargi, les oeuvres et les êtres.

À l’origine, un catalogue que le Centre tchèque de Paris avait réalisé : une centaine d’oeuvres réunies, présentées aux lecteurs – pas de désir d’une bibliographie exhaustive : plutôt donner un outil à celles et ceux qui souhaiteraient s’aventurer dans les textes, découvrir, ou redécouvrir. Et pourquoi pas, enrichir sa bibliothèque personnelle, ses sélections pour les clients de librairies et l’offre de fonds pour les bibliothèques.

L’inspiration est venue, en 2019, quand le Salon du Livre parisien a été annulé : fut alors mise en place la Librairie tchèque éphémère au Centre tchèque. Et avec le soutien du Centre littéraire tchèque, voici que le catalogue se dessine, prenant la mesure du nombre de titres référencés, mais épuisés.

Et qui auraient mérité une réédition. Ou encore, combien d’autres sont rares et encore disponibles, combien de titres dans les domaines comme la jeunesse ou la bande dessinée disposent de traductions excellentes et pourtant peu connues.

À travers ce dossier, réunissant des extraits, des biographies, le lecteur est invité à parcourir l’oeuvre des auteurs majeurs, autant que celle des plus jeunes plumes du pays.

Un parcours marquant, et inspirant…