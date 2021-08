Québec : des entretiens exclusifs avec des grands noms de la littérature

La sélection des écrivaines et écrivains invité(e)s repose sur un ensemble de facteurs. Isabelle Forest, responsable de la direction artistique et de la programmation du festival, précise : « D’abord, on cherche à faire des liens entre la démarche des autrices et des auteurs et le thème du festival, lequel cette année est Tout un voyage est resté en nous, tiré d’un vers de Marie Uguay.

Puis, il y a les rencontres, parfois ce sont des rencontres lors de séjours à l’étranger, parfois ce sont des occasions proposées par les éditrices et éditeurs, parfois aussi, ce sont des gens qu’on invite depuis longtemps et pour qui c’est enfin possible, ce qui est exactement le cas avec Paul Auster, auteur que nous invitons depuis déjà plus de six ans ! Enfin, nous veillons à ce que le festival offre des rendez-vous représentatifs autant par la diversité de genre, de culture, d’âge et de façon de s’exprimer sur le monde qui nous entoure. »

Les entretiens avec Sorj Chalandon et Maylis de Kerangal sont présentés avec le soutien du Consulat général de France à Québec.

L’entretien avec Boucar Diouf est présenté en collaboration avec le Musée de la civilisation.

L’entretien avec Michel Jean est présenté en collaboration avec Kwahiatonhk.

Le public pourra assister aux entretiens avec Boucar Diouf (16 octobre), Sophie Létourneau (20 octobre), Michel Jean (21 octobre) et Larry Tremblay (23 octobre). Ces rendez-vous seront diffusés simultanément sur la page Facebook de Québec en toutes lettres, puis déposés sur la chaîne YouTube du festival. Il sera essentiel de réserver dès le 15 septembre prochain : les places sont gratuites, mais en nombre limité.

Quant aux rencontres avec Paul Auster (14 octobre), Marie-Claire Blais (15 octobre), Sorj Chalandon (19 octobre) et Maylis de Kerangal (22 octobre), elles seront exclusivement diffusées virtuellement. Le dévoilement complet de la programmation aura lieu le 15 septembre prochain.