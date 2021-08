Éveline Charland nommée à la direction artistique du Salon du livre de Trois-Rivières 

Active au sein du milieu culturel de la Mauricie depuis 25 ans, Éveline Charland a touché à plusieurs sphères de la création, notamment à celle des arts de la scène en tant que comédienne, régisseuse et metteure en scène. À travers cette gamme d'expériences, elle a toujours maintenu un lien particulier avec le milieu littéraire, entre autres, en œuvrant comme libraire, animatrice au Festival international de la poésie de Trois-Rivières et conceptrice de divers événements littéraires, avant de prendre la barre de la programmation du Salon du livre de Trois-Rivières en 2008.

La directrice générale Julie Brosseau et l'ensemble des membres du conseil d'administration, reconnaissants de la qualité de son travail, offrent à Éveline Charland l'opportunité de pousser encore plus loin sa vision artistique au sein de l'organisme, en lui attribuant non seulement le nouveau titre de directrice artistique, mais aussi en modifiant certains de ses mandats. Ainsi, elle continue d'élaborer la programmation de l'ensemble des activités du Salon du livre, événement annuel d'envergure étalé sur quatre jours, mais elle aura également le mandat d'imaginer et de mettre en place des collaborations avec divers acteurs du milieu culturel tout au long de l'année.

Le Salon du livre de Trois-Rivières a pour mission de promouvoir le livre, les auteurs, autrices et les illustrateurs et illustratrices, ainsi que de faire rayonner la lecture sur l'ensemble du territoire canadien. Par l'organisation de nombreuses activités littéraires, le SLTR favorise la rencontre entre le public et les créateurs et créatrices. L’inauguration du poste de directrice artistique arrive à point et permettra à l'organisme d'augmenter son rayonnement et de se positionner davantage en tant qu'organisme culturel majeur en Mauricie et au Centre-du-Québec.