La galerie Huberty & Breyne accueille Ever Meulen, amoureux de Bruxelles

En parallèle de l’exposition autour des planches inédites de la série de bande dessinée Negalyod, de Vincent Perriot, se tiendra une vente des oeuvres d’Ever Meulen. La galerie Huberty & Breyne est heureuse d’accueillir à Bruxelles du 9 septembre au 9 octobre 2021 le travail de l’artiste belge Ever Meulen, autour de son Brussels Travel Book réalisé pour Louis Vuitton.

EXPOSITION : les planches de Vincent Perriot à découvrir à Huberty & Breyne

Après une première exposition au MAD – Home of Creators pendant l’été, Huberty & Breyne proposera cette fois-ci les œuvres à la vente. L’exposition réunira 120 illustrations, autant de références à des icônes de la capitale de l'Europe, Bruxelles, ville qui l’a inspiré tout au long de sa carrière. L’Atomium, Tintin et Magritte, mais également aux perles architecturales que sont la Grand-Place et le Palais Stoclet, en passant par le viaduc de Vilvorde et la Villa Empain.

« J’ai choisi de rendre hommage à Bruxelles car je dois tout à cette ville », déclare fièrement Ever Meulen. « Mes héros sont René Magritte, Hergé, Jacques Brel, Eddy Merckx, Jacky Ickx, Arno, mais également la modernité. J’aime dessiner les choses que je connais : c’est pour cette raison que j’ai choisi Bruxelles. »

Crédit : Abattoir Anderlecht - Collection Louis Vuitton Travel Book - Bruxelles, 2020 - Mine de plomb et crayons de couleur sur papier, 15 x 27,5 cm

Ever Meulen est l’un des rares dessinateurs belges contemporains à avoir atteint le statut d’ « illustrateur international ». À travers un art aux multiples facettes, il concilie sans difficulté le style populaire de la bande dessinée à l’Art Moderne. Ses compositions élégantes forment un équilibre subtil entre lignes, formes, vibrations et couleurs. Chaque œuvre est ainsi une prouesse graphique.

Ever Meulen (1946), ou Eddy Vermeulen à la ville, a démarré sa carrière en tant qu’illustrateur pour l’hebdomadaire Humo. Il a rapidement développé son propre style autour d’un traitement très stylisé de la musique, de l’architecture, des voitures et de la typographie. On retrouve également chez lui des éléments décoratifs des années 30, l’optimisme de l’Après-guerre et l’exubérance des fifties. Il allie style et maîtrise de la forme avec humour graphique et clins d’œil malicieux à l’histoire de l’art.

Au fil des années, Ever Meulen a réalisé de nombreuses affiches, couvertures de livres et pochettes de disques. Ses illustrations ont été publiées dans un bon nombre de pays européens, mais aussi au Japon et aux États-Unis. Il a également réalisé de nombreuses unes du New Yorker. En 2012, l’Award Henry Van de Velde lui a été décerné pour l’ensemble de sa carrière.

La ville de Bruxelles occupe une place prépondérante dans l’œuvre de l’illustrateur. La capitale n’a jamais cessé de l’influencer. Véritable source d’inspiration, non seulement en termes d’architecture et de références iconiques telles que l’Atomium, Tintin et Magritte, mais aussi en termes d’institutions culturelles et créatives, Ever Meulen a ainsi imaginé au fil des ans de nombreuses affiches et illustrations pour les grands acteurs bruxellois que sont Beursschouwburg, le Kaaitheater, la librairie Passaporta, le magasin d’art Plaizier et Le Festival du dessin animé et du film d’animation.

Crédit : Manneken Pis, l'oreille cassé - Collection Louis Vuitton Travel Book - Bruxelles, 2020 - Mine de plomb et crayons de couleur sur papier, 17 x 26 cm

INFOS PRATIQUES :

Avant-première : Jeudi 09 septembre 2021 de 11h à 20h. En présence de l’artiste.

Exposition : Du vendredi 10 septembre au samedi 09 octobre 2021.

33 place du Châtelain, 1050 Bruxelles

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h.

Crédit : BXL Gourmande - Collection Louis Vuitton Travel Book - Bruxelles, 2020 - Mine de plomb et crayons de couleur sur papier, 18,5 x 28 cm