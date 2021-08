BD 20-21 : “La bande dessinée vit une crise de croissance particulièrement aiguë

Dans un article publié il y a quelques jours, le ministère de la Culture se montrait fort satisfait de l'opération BD 20-21, estimant qu'elle « aura tenu toutes ses promesses et rempli tous ses objectifs ». Dans l'entretien qui suivait, mené avec Pierre Lungheretti, la très délicate situation socio-économique des auteurs n'était pas abordée une seule fois — nous avons posé quelques questions supplémentaires au directeur général de la Cité de la BD, par email.

ActuaLitté : L'année de la bande dessinée était aussi l'occasion de valoriser les créateurs et d'améliorer leurs conditions de création et d'existence, en dégradation depuis plusieurs années. Quelles actions ont été entreprises dans ce sens, au cours de cette année de la bande dessinée ? Estimez-vous que l'action des pouvoirs publics a été suffisante sur ce point ?

Pierre Lungheretti : En premier lieu, une majorité d'opérations de BD20-21 ont concerné des auteurs vivants, qu'il s'agisse d'expositions, de résidences, de rencontres-débats ou d'ateliers animés par des autrices et auteurs. C'était l'un des objectifs prioritaires de cette manifestation que de valoriser la richesse de la création vivante et ceux qui en sont à l'origine, les auteurs.

Ensuite, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé, en mars dernier, un plan d'action consacré aux auteurs sous la forme d'un programme de travail 2021-22 qui est le fruit des différentes analyses et rapports produits sur le sujet. Ce plan contient notamment des mesures concrètes concernant les auteurs de bande dessinée, je pense à la rémunération des dédicaces qui sont prévues dans le cadre de ce plan. La prise de conscience des difficultés vécues par les auteurs est réelle et le processus de réformes est enclenché. C'est un point très important, et ce processus va s'inscrire dans le long terme. N'oublions pas non plus que la crise sanitaire a eu un effet perturbateur global.

Pierre Lungheretti, en 2018, au FIBD (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par ailleurs, il ne faut pas négliger la capacité d'action des pouvoirs locaux sur la situation des auteurs. À Angoulême, où vivent et travaillent 250 auteurs et certains dans une situation de grande précarité, nous mettons en œuvre un « plan auteurs » grâce à l'implication des collectivités territoriales (Ville d'Angoulême, GrandAngoulême, Conseil Départemental de la Charente, Région Nouvelle Aquitaine) pour améliorer très concrètement les conditions de vie et d'activités des auteurs et nous espérons que ce plan local pourra avoir un effet d'exemplarité à l'échelle nationale.

De nombreux créateurs se sont opposés à 20-21 année de la BD, ou ont en tout cas émis des réserves : le collectif Autrices et Auteurs en Action encourageait à un boycott du Festival d'Angoulême et de l'année de la BD, Trondheim qui rend sa médaille de Chevalier des Arts et des Lettres, le concours d'affiches qui a braqué la profession... Comment expliquez-vous ce dialogue très difficile entre les institutions et la profession ?

Pierre Lungheretti : La situation des auteurs n'a cessé de se dégrader depuis plusieurs années et l'on peut comprendre leur exaspération et leur colère. Le Festival d'Angoulême constitue une tribune pour faire valoir un certain nombre de revendications, cela a toujours été le cas, et c'est le cas de toutes les manifestations à forte visibilité médiatique qui constituent des caisses de résonance.

Je ne pense pas que le dialogue soit plus difficile entre les auteurs de bande dessinée et les institutions que pour d'autres secteurs artistiques. La bande dessinée vit une crise de croissance particulièrement aiguë, avec notamment une production qui a été multipliée par dix en vingt-cinq ans dans un pays où on lit de moins en moins. La crise sanitaire à cet égard a été un véritable trompe-l'œil : les dernières études ont montré que la lecture de BD a diminué de 10 % en 2020, alors même que les librairies ont connu une hausse de leur chiffre d'affaires. Cela signifie que les lecteurs ont plus lu et que le panier moyen dans les librairies a augmenté durant la période.

C'est l'une des clés du problème, pas la seule, car il y a aussi la répartition de la valeur, la représentativité des auteurs et les questions de statut, mais il s'agit d'une question fondamentale : moins on lira de livres, moins les auteurs se porteront bien. L'un des enjeux majeurs est de former les jeunes générations à la lecture, de leur transmettre le goût de la lecture.

Cela doit être le combat de l'interprofession, mais aussi de tous ceux qui croient aux bienfaits de la lecture sur la vie individuelle et collective. Je me félicite de la décision du Président de la République de faire de la lecture une grande cause nationale, c'est un sujet essentiel pour les jeunes générations et pour le pays tout entier où le livre tient une place centrale.

Vous aviez vous-même signé une étude, avant Bruno Racine, sur la situation socio-économique des auteurs de BD : estimez-vous que ces recherches sont suffisamment exploitées par les pouvoirs publics ? Leur coût et le travail qu'elles nécessitent ne surpassent-ils pas leurs effets ?

Pierre Lungheretti : Je pense que ces rapports ont des effets sur la durée. Je savais très bien que toutes les propositions que je faisais — j'en ai fait 54 — ne pouvaient pas être appliquées toutes immédiatement. Mais elles permettent d'attirer l'attention sur des propositions liées à des problèmes spécifiques qui trouveront leur résolution je l'espère dans un avenir proche.

Par ailleurs, certaines ont été appliquées rapidement, notamment la proposition relative à l'Année de la Bande Dessinée, mais aussi celles concernant le patrimoine BD, une meilleure intégration de la bande dessinée dans la politique des arts visuels, et la décision de confier à Bruno Racine un rapport sur les auteurs et l'acte de création découlait de certains constats que j'établissais dans le rapport.

Un récent rapport, plutôt prospectif, s'inquiète de l'évolution du marché de la bande dessinée dans les prochaines années, où le manga et la BD documentaire pourraient réduire la place laissée à une certaine catégorie de créateurs : partagez-vous ces inquiétudes ? Quelle est votre vision de l'avenir de la BD ?

Pierre Lungheretti : Cette question rejoint ma préoccupation sur l'avenir de la lecture. Il est indispensable non seulement de donner envie de lire aux jeunes générations, mais aussi de transmettre le sens de la curiosité et le goût de la découverte. Pour faire changer les choses, il faut les affronter lucidement : nous sommes face à un phénomène de désaffection pour la lecture et d'une domination par un type de production chez les plus jeunes — qui par ailleurs propose des œuvres de nature et d'exigence très différente : le manga.

Le combat pour la diversité culturelle, qui est l'un des fondements de notre politique culturelle, doit nous conduire à promouvoir toutes les esthétiques de la bande dessinée. Cela exige une politique volontariste pour valoriser la diversité de la production — et nous avons la chance de vivre un moment passionnant à cet égard — et de mettre en avant un certain type d'œuvres, de manga, de BD alternative, franco-belge ou de comics, qui nous paraissent, à nous acteurs culturels, relever d'une démarche artistique et d'une originalité qui méritent d'être lues et largement diffusées.

Photographie : BD 2020 au FIBD, ActuaLitté, CC BY SA 2.0