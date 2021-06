Tiraillée entre manga et documents, l'édition de bandes dessinées menacée ?

Ce panorama 2010-2020 de la bande dessinée en France vient préciser et nuancer le succès que l'on attribue au secteur : s'il gagne 34 % en volume et 46 % en valeur sur cette période, tous les genres, titres, éditeurs ou auteurs ne bénéficient pas de cet état de grâce.

D'un côté, la bande dessinée de création franco-belge, « attirant un lectorat plus âgé, tiraillée entre des séries classiques aux performances faiblissantes, et la tentation d’un roman graphique proche du modèle de la littérature dont les ventes sont plus incertaines », d'un autre, la popularité sans précédent des mangas, d'un autre encore, les comics, plutôt boudés par rapport aux performances cinématographiques de leurs personnages.

Le rapport rappelle le contexte de paupérisation des auteurs, en appelant de ses vœux des mesures pour faire suite aux études de Pierre Lungheretti et Bruno Racine sur le sujet... « [L]a reconnaissance d’un statut pour les artistes-auteurs ; mais aussi par la valorisation et l’accompagnement de la bande dessinée au sein des institutions, allant des musées aux salles de classe » sont nécessaires, selon Xavier Guilbert.

L'année BD 2021 n'aura visiblement pas décidé le ministère de la Culture à prendre les devants.

Le panorama évoque aussi le format numérique, qui peine à se faire adopter largement en bande dessinée, mais a malgré tout progressé sur la dernière décennie.

Si l'auteur du rapport note que la dynamique du manga est encourageante, elle pourrait aussi laisser craindre une fragilisation des grands groupes d'édition franco-belges : « non seulement leur rentabilité devrait souffrir de leur mise en concurrence pour l’achat des droits des franchises les plus courues, mais leur économie reposerait plus encore qu’aujourd’hui sur l’exploitation de séries sur lesquelles ils n’ont aucun contrôle, notamment quant à leur conclusion ».

La bande dessinée de création francophone, elle, pourrait se replier vers la thématique « bande dessinée du réel », « affaiblissant par là même l’idée d’un médium riche pour lui-même », s'inquiète l'auteur, qui cherche par ces hypothèses prospectives à nuancer l'enthousiasme habituel manifesté à l'égard de l'évolution du secteur BD...

L'étude est disponible ci-dessous, en lecture et téléchargement.

Photographie : Le vaisseau de pierre, dessin d'Enki Bilal (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)