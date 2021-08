Jáchym Topol : emblème littéraire de la postmodernité tchèque

Il est emprisonné plusieurs fois pour de courtes périodes. Il est également un des signataires de la charte 77. Jáchym Topol participe à la Révolution de velours en 1989, en publiant une feuille indépendante (Informační servis), qui deviendra plus tard l’hebdomadaire Respekt. Il est le rédacteur en chef de Revolver Revue jusqu’en 1993. Il fait toujours partie de la rédaction de Respekt.

Le style de Jáchym Topol se distingue par son oralité, l’usage de l’argot de la rue et un rythme tranchant. Jáchym Topol vit à Prague.

Sombre et grotesque

Le cas de Jáchym Topol, auteur né en 1962 et qui fait partie de la génération d’auteurs qui s’imposent après Révolution de velours, est différent : son œuvre est ancrée dans la réalité de notre époque, dont il donne à voir les métamorphoses, depuis le Printemps de Prague et l’invasion des troupes du Pacte de Varsovie à la Tchéquie de Havel et celle des années 2000.

Interrogée à ce sujet, Marianne Canavaggio, sa traductrice française, évoque une écriture forte et singulière : « Topol développe un univers sombre et grotesque à la fois, qui est celui d’une réalité déformée par la fantaisie de l’auteur et entraîne le lecteur dans son sillage. Même si le lecteur français ignore parfois les réalités auxquelles Topol se réfère, le côté burlesque de ses personnages et des événements qu’ils traversent doit suffire à l’emporter. »

La plupart des romans de Topol ont été publiés en français, d’abord chez Robert Laffont avec Ange exit (1999, J’ai lu 2002) et Missions Nocturnes (2002), puis par les éditions Noir sur Blanc, qui ont repris le flambeau avec Zone Cirque (2009), L’Atelier du diable (2012) et enfin Une personne sensible (2021).

C'est d'ailleurs ce dernier roman que nous avons choisi de vous faire découvrir.

Mettre la littérature tchèque à l’honneur, voilà l’intention posée de ces publications, menées en partenariat avec le Centre tchèque de Paris et Czechlit - Centre littéraire tchèque. (traduction des citations par Marianne Canavaggio, qui est également la traductrice d'Ouředník).

Et pour plus de renseignements sur Jáchym Topol, cette émission :

Crédit photo © David Konečný