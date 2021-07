Captain America, ennemi du rêve américain ?

The United States of Captain America est une mini-série, imaginée et dirigée par Christopher Cantwell et Dale Eaglesham, qui vise à fêter le passage de ce personnage emblématique de Marvel dans le monde des octogénaires. Les cinq volumes, comme annoncé sur la page dédiée, raconteront l’histoire de chaque nouveau capitaine : le premier, Aaron Fisher ou « le Captain America des chemins de fer », prend forme grâce au travail de Josh Trujillo et Jan Bazaldua.

Résumé de l’éditeur :

Le bouclier a été volé ! Personne ne comprend la valeur du bouclier mieux que ceux qui l'ont brandi, alors Steve Rogers et Sam Wilson ont entrepris un voyage en voiture à travers l'Amérique à la poursuite du voleur. Mais au lieu de cela, ils trouvent les capitaines, des gens ordinaires de tous horizons qui ont pris les traits de Captain America pour défendre leurs communautés. Et pour une raison quelconque, le voleur de bouclier veut leur mort à tous. Sam et Steve peuvent-ils les atteindre en premier ?

Le problème, d’après Fox News et leurs intervenants durant cet échange, réside dans la présence de plusieurs « capitaines » – qui n’ont apparemment plus rien en commun avec le grand blond aux yeux bleus que tout le monde connaît (Salon).

En effet, une des versions alternatives pour la couverture de ce premier tome montre bien, sous le duo formé par Steve Rogers et Sam Wilson, les silhouettes de ces nouveaux personnages. De la même manière, les prochains tomes proposent le portrait de ces « capitaines » en herbe, tous représentatifs de la diversité culturelle des États-Unis : on retrouve alors une jeune afro-américaine, ou encore un homme à la coiffe amérindienne.

La chaine américaine a dénoncé le manque de patriotisme du Captain America de cette nouvelle série de comics, qui aurait été ainsi créée par des « militants de gauche ». Pour soutenir cet argumentaire, une citation bien précise à l’appui, issue du premier volume :

C’est le sophisme de l’idéalisme américain qui, si nous ne faisons pas attention, devient du nationalisme. Du chauvinisme. Ce rêve n’est pas réel. Il ne l’a jamais été. Parce que ce rêve ne s’accorde pas bien avec la réalité. D’autres cultures. Les immigrants. Les pauvres. Ceux qui souffrent. Les gens en viennent facilement à être perçus comme « différents » ou « non américains ». Cette idée devient une barrière pour empêcher les autres d’entrer.

Captain America : un passé politique

Il semble nécessaire de rappeler les origines du personnage de Steve Rogers : c’est en décembre 1940 que Joe Simon et Jack Kirby dessinent pour la première fois Captain America. Ces deux caricaturistes juifs appartenaient à la classe ouvrière et, indignés par les discours politiques de l’époque en Allemagne, ont décidé de s’exprimer par le dessin.

Ils étaient « deux juifs de New York qui détestaient les nazis et détestaient les brutes », comme l'affirmait Neal Kirby, en janvier dernier. C’est donc sans surprise que la première couverture dédiée à Captain America le représente frappant Adolf Hitler.

D’entrée, le ton est donné : plutôt qu’une effigie pour porter l’image des États-Unis dans toute sa gloire et sa splendeur, Steve Rogers est un personnage bien plus complexe – une figure ambitieuse pour son pays. Gregory Paul Sibler, auteur et éditeur, affirme dans un article pour Comics Beat : « Je ne vais pas vous épater en vous disant que Captain America a toujours été politique », n’en déplaise à Fox News.

Féru de comics, Sibler remonte le temps pour démontrer ce que, dès sa création, Captain America exprimait par ses mots et ses actions : une vision du monde qui n’a rien d’aveuglément patriotique. Pour cause, « Jack Kirby et Joe Simon savaient qu'un fasciste montait au pouvoir à l'étranger, alors ils ont créé un héros qui se dresserait contre lui », un héros viscéralement opposé à l’injustice.

Un héros en proie à un conflit intérieur, autant qu'emporté par l'espoir en sa nation : hanté par une « désillusion … vis-à-vis du pays qu’il s’efforce de représenter », Captain America a, par le passé, renoncé à son identité de justicier, écœuré par les travers des États-Unis – mais seulement pour un temps.

En 2010, Mark Waid et Jorge Molina signaient Captain America Un Homme Hors Du Temps (Panini Comics) : ici, le héros était ramené à l’époque moderne et réalisait que l’Amérique pour laquelle il avait pensé se battre n’avait pas tourné comme il l’avait espéré. Une fois de plus, ce héros Marvel est tiraillé entre sa vision idéaliste d’un pays qui, d’après lui, peut aspirer à prospérer et s’améliorer, et la réalité.

D’après Sibler : « Les meilleures histoires de Captain America, d'après mon expérience, sont celles qui le forcent à affronter directement l'Amérique, en tant que nation et concept, ainsi que sa relation avec elle. »