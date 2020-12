Marvel fête l'anniversaire de l'octogénaire Captain America

Depuis les déclarations du Premier ministre français, Jean Castex, le message est amplement passé : « La Suisse n’est désormais plus un pays sûr. » Sûr, et certain ? Eh bien, si la France redoute que des hordes de skieurs ne dévalent les pistes helvètes, au risque d’attraper la Covid, la Suisse, elle, fait face à une menace plus grande : celle d’une invasion, non de Frouzes, mais de Zombies.