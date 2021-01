La récupération de Captain America par des pro-Trump scandalise le fils de son créateur    

« Il [Captain America] a été créé par deux juifs de New York qui détestaient les nazis et détestaient les brutes. Captain America a défendu l’opprimé et, au moment où l’histoire a été écrite, avant même d’avoir gagné sa force et son processus auprès des scientifiques de l’armée, il a toujours défendu ce qui était juste et n’a jamais reculé. »

Sur Twitter, le journaliste Jake Tapper a posté la réaction de Neal Kirby face aux choix vestimentaires de certains assaillants du Capitole. L’homme de 77 ans explique avoir été « consterné » de voir un bouclier à 6 étoiles dans la main d’un manifestant. Sa colère monte encore d’un cran après la découverte d’un Tshirt grimant Trump en Captain.

Dans son message, il n’est pas particulièrement tendre avec ceux qui salissent l’image du personnage, assurant que son père aurait été « écoeuré » devant ce spectacle :

« Ces images sont dégoûtantes et honteuses. Captain America est l’antithèse absolue de Donald Trump. Là où Captain America est altruiste, Trump est égoïste. Là où Captain America se bat pour notre pays et la démocratie, Trump se bat pour le pouvoir personnel et l’autocratie. Là où Captain America est aux côtés de l’homme ordinaire, Trump est aux côtés des puissants et des privilégiés. Là où Captain America est courageux, Trump est un lâche. Captain America et Trump ne pourraient pas être plus différents. »

Créé en 1941 par Jack Kirby et Joe Simon, le super héros est pensé pour être une réponse symbolique à la barbarie nazie. Le premier numéro montrant en couverture le Captain frappant Adolf Hitler au visage. Aujourd’hui considéré comme plus nationaliste qu’antiraciste par certains, le héros risque de commencer à ressembler à son double maléfique de The Boys, Le Protecteur.

Notons que le personnage de Kirby n’est pas le seul héros Marvel à se voir récupéré par une frange de l’extrême droite. Des symboles du Punisher fleurissent ainsi depuis des années sur des véhicules de policiers ou de militaires, au grand dam de son créateur, là encore.

Photo : Captain America Comics #1, mars 1941.