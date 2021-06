En ville, en ligne, au Palais : trois salons pour Montréal à l'automne

Dans ce contexte, la sécurité et la santé demeurent une priorité et il faut rester conscient que la situation peut changer d’ici là. En étroite collaboration avec ses partenaires et fournisseurs, le salon demeure prêt à faire preuve de flexibilité et de prudence.

La programmation de l’édition 2021 sera construite sous le thème de la rencontre. « La dernière année et demie nous a poussés à transformer nos façons de communiquer et d’aller à la rencontre de l’autre. Le virtuel nous a permis d’entrer en contact avec nos amis, notre famille ou nos collègues en faisant fi des contraintes géographiques, mais la résonance si importante du contact humain nous a profondément manqué », affirme Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal.

« Avec le retour des créateurs, de la communauté professionnelle du livre et des lecteurs lors d’un vrai Salon au Palais des congrès de Montréal, en plus d’activités en ville et en ligne, il nous paraissait naturel que l’essence même de notre événement, la rencontre, serve de prisme et d’inspiration pour bâtir notre programmation. » Le salon s'organisera en trois parties.

Au Palais, du 25 au 28 novembre 2021

Le Salon est très heureux de pouvoir accueillir, pour la première fois, les visiteurs au Palais des congrès de Montréal. Si l'allègement des mesures sanitaires se maintient cet automne, éditeurs, auteurs et lecteurs pourront enfin se retrouver et vivre un vrai Salon du livre pendant quatre jours. Grâce à ses installations adaptées et sécuritaires, le Palais des congrès est l’endroit idéal pour ce retour en personne.

Les visiteurs pourront de nouveau aller à la rencontre de leurs auteurs préférés grâce à des séances de dédicaces, des animations grand public, des tables rondes, des discussions ainsi que des performances artistiques.

En ville, du 13 au 28 novembre 2021

Chaque année, depuis 43 ans, en novembre, la ville bat au rythme du Salon du livre de Montréal qui célèbre les créateurs et les artisans du milieu du livre et de la littérature. Cette année, le Salon souhaite que cette fête se ressente encore plus au cœur des quartiers montréalais.

En collaboration avec de nombreuses librairies et plusieurs autres lieux culturels de Montréal, des micro-événements se tiendront aux quatre coins de la ville : rencontres intimistes avec des auteurs québécois, séances de dédicaces en librairie, lectures publiques spontanées, 5@7 littéraires dans les commerces de quartier, et bien plus encore!

En ligne, du 13 au 28 novembre 2021

Encore une fois cette année, le Salon espère assembler le plus grand nombre de personnes possible et de nouveaux publics. L’édition virtuelle de 2020 a permis de bonifier l'offre numérique et de multiplier les plateformes de diffusion. Ainsi, le public peut pleinement profiter des nombreuses activités et animations offertes en ligne.

Au menu : ateliers interactifs, capsules éclair, discussions et tables rondes avec auteurs enregistrées en direct et offertes en tout temps en rattrapage. De plus, des rencontres auront lieu sur la plateforme Twitch en direct du Palais des congrès dans le cadre du projet Lis-moi MTL destiné aux 15 à 29 ans.