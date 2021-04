Présidentielles 2022 : Onfray et Zemmour, spin doctors du candidat de Villiers

L’avantage de la politique fiction se retrouve à plusieurs niveaux : d’abord, la dimension délicieusement spéculative, qui s’offre le luxe de tracer des lignes droites entre différents protagonistes réels. Ici, l’animateur de radio et producteur télé Pascal Praud devient le grand ordonnateur d’une invraisemblable rencontre. Celle qui mettra en lien Michel Onfray, Éric Zemmour et le général Pierre de Villiers. Pourquoi ? Parce que le pays va mal.

Un rapide tour d’horizon, au premier chapitre, pose les bases d’une catastrophe nationale, tout aussi redoutable que plausible : la quatrième vague du coronavirus a sévi, mettant l’Hexagone et le monde à genoux, la campagne de vaccination fut un échec retentissant, entraînant une hausse du chômage totalement prodigieuse. Le scénario calamiteux que l’on doit actuellement tant redouter à l’Élysée.

Justement, depuis son palais, Jupiter malmené convoite encore une réélection — là encore, rien de si fantaisiste. Et face à lui, seule Marine Le Pen (dont l’anagramme établie par Maxime Vivas, rappelons-le, est “Amène le pire”) serait la seule compétitrice. Mais pour porter le fer, et mener le général à la suprême place, il faut, estime Praud, « deux hommes, deux intellectuels, deux tribuns qui ne reculaient devant aucune occasion de faire couler le sang dans l’arène politique ».

Et voici comment l’alliance de la carpe et du lapin s’opère : Michel Onfray et Éric Zemmour, main dans la main, gambadant vers des lendemains qui chantent…

[Extrait] L'autre général, Romaine Gary

Halte-là, lecteur qui aurait, ad nauseam, vu Le Roi Lion : n’attends nulle surprise ici. Ce qui importe n’est pas de savoir si Simba reprendra le pouvoir, mais comment. L’aventure plus que l’objectif, en somme. Et pour servir ses intérêts fictionnels, Romaine Gary fait fort, très fort. Elle parvient, quel que soit le personnage réel mis en scène, à reproduire son phrasé, son discours, sa pensée, au point qu’on croirait les textes et discours de personnages, rédigés par les originaux.

Même BHL, Ségolène Royal, Mélenchon, Marion Maréchal et les autres, journalistes, animateurs, célébrités… sont plus vrais que nature : sublimés ? Certes non, ce n’est pas Top Chef ici, mais plutôt Politique Academy.

D’ailleurs, les protagonistes involontaires de cette fiction en prennent autant pour leur grade qu’ils servent la cause première : arrivisme, mesquinerie, bassesses, égocentrisme… rien n’est épargné, jusqu’à un Emmanuel Macron, majestueusement ridiculisé. Tout cela provoque le rire, le désarroi – le lecteur incrédule finit par se demander si tout cet opéra de Quat’sous n’est pas une projection in vivo du marasme ambiant.

Et derrière l’anticipation de quelques mois, se tapit surtout la nullité profonde de l’appareil politique, et la candeur française, héritée du Général de Gaulle, cette foi absolue en un sauveur, qui remonte aux premières lignées des Mérovingiens, et de leurs successeurs. Ah, cet être salutaire, plénipotentiaire, omniscient (au besoin… et tant qu’à faire), portant le salut d’un État entre ses mains ! Cette croyance primitive en un Homo politicus Hominum Salvator, investi de la sacro-sainte démocratie, baptisé dans le Jourdain du vote collectif, et délivré des péchés humains par le suffrage universel.

Romaine Gary, quelle qu’elle soit, est tordante, sans pour autant tordre le réel. Exprime-t-elle un vœu pieux, un souhait pour 2022, qu’importe ! Changer Onfray et Zemmour, bretteurs de premier ordre, haïs autant qu’adulés, pour des raisons aussi bonnes que mauvaises, en éminences grises tient ici du délice. Un bonbon, à haute teneur républicaine, qui plonge dans une fiction, certes, mais elle-même riche en oligo-éléments non fictionnels.

Vive la République. Vive la France. Vive Romaine Gary.

L’autre général – Romaine Gary – Fauves – 9791030203820 – 16 €

Crédit photo : Éric Zemmour © Albin Michel ; Michel Onfray Fronteiras do Pensamento, CC BY SA 2.0