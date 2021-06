Solidaire de Zemmour, de Villiers quitte Albin Michel : l'échec français ?

Que l’on ne s’y trompe pas : le polémiste Zemmour, renvoyé par son éditeur, n’a pas attendu qu’on vienne lui faire la cour pour publier son prochain ouvrage. De fait, sur son site, sont déjà présents des liens de vente pointant vers Amazon. De quoi envisager sérieusement que le prochain éditeur serait le géant américain ? Il se pourrait bien que la réponse s’impose. Mais nous y reviendrons.

EXIT: Albin Michel dégage Éric Zemmour

De fait, la décision de Philippe de Villiers laisse entendre d’autres choses :

Le politicien n’hésite pas avec les grands mots : « auteur d’une telle qualité », « censuré ». On sort l’artillerie lourde. Or, lourd, Zemmour l’était dans les chiffres de ventes : plus de 12,3 millions € générés depuis son premier livre chez Albin, avec plus de 540.000 exemplaires vendus (données Edistat). Alors oui, la rue Huygens perd un sérieux client.

Plus ancienne, la collaboration avec Philippe de Villiers débutait en 1992 avec Notre Europe sans Maastricht. Mais sur les seules vingt dernières années, Philippe de Villiers n’en a pas moins exercé de poids que son collègue Zemmour sur les finances de l’entreprise.

Entre 2003 et 2021, il a publié dix ouvrages, majoritairement des essais (deux livres classés en littérature). Bilan : 552.325 exemplaires écoulés, pour plus de 11,45 millions €. Depuis 2014, Zemmour n’aura sorti que cinq ouvrages, pour des résultats assez proches. Ce sont donc deux auteurs à succès qui l’un se fait claquer la porte au nez, l’autre décide de la prendre. La conclusion est la même : l’image d’Albin Michel en pâtit. Vraiment ?

Virage complet

Voilà des années que la presse l’observe : Albin sert de vitrine à la droitisation de la société française. Ses auteurs les plus clivants sont là pour le démontrer — et si l’on ne compte plus dans les rangs Zemmour et de Villiers, il reste encore Buisson qui vient tout juste de revenir. Le politologue, après s’être fait refuser un livre par Albin – La cause du peuple –, s’était rendu chez Perrin ou Robert Laffont. Or, aucune des deux maisons n’avait eu à supporter des accusations de droitisation. Le retour de Buisson, signé avec La fin d’un monde. Une histoire de la révolution petite-bourgeoise, paru en mai dernier chez Albin avait relancé la petite musique médiatique : rue Huygens, on roule à droite.

Le Monde avait été le premier, en 2016, à dégainer l’argument, largement étayé et depuis approfondi par d’autres. Au risque de provoquer un léger agacement… chez les auteurs de la maison.

« Certains se sont plaints, en effet, de ce que leur éditeur était pointé comme celui de de Villiers et de Zemmour. Et dans les dîners en ville, devenir la risée des invités parce que l’on a un Zemmour en commun, certains l’ont de plus en plus mal supporté », atteste une proche de l’entreprise. Alors, de la droitisation, à la pacification, la méthode devenait simple : supprimer l’épine que l’on a dans le pied allait impliquer de trancher le membre. Radical autant que dangereux.

« Les pressions, tout le monde en a entendu parler. Sauf qu’il n’y a pas de droitisation : Francis Esmenard, anarchiste de droite s’il en est, voit avant tout la liberté de publier. Et bien entendu, la cash machine que représentent ces auteurs », assure un ancien de la maison. Voit, ou voyait, parce que la tendance est désormais inversée. « Oui, on peut estimer qu’un changement est en cours. » Et une fois cela dit, les regards convergent vers le nouveau président, Gilles Haéri.

Car la réaction de la maison en dit long : le communiqué diffusé hier indiquait que, pour le cas Zemmour, il relevait de la mission d’un éditeur « de publier des auteurs de toutes les sensibilités et de s’inscrire dans un débat d’idées contradictoire ». Sauf qu’avec les velléités politiques de Zemmour, soudainement, Albin se trouvait embarqué « dans un combat idéologique personnel, qui ne correspond tout simplement pas à la ligne éditoriale d’une grande maison généraliste comme Albin Michel ».

Diable : en quoi le dernier ouvrage de Philippe de Villiers ne relève pas d’un combat idéologique ? Le jour d’après développe la notion d’une « société disciplinaire » que les élites ont déployée grâce au prétexte de la pandémie. Quand Philippe de Villiers publie Notre Europe sans Maastricht, il est en 1992 engagé avec Philippe Seguin et Charles Pasqua dans une campagne sur le « non » au traité européen.

Pour d’autres, le communiqué était risible : « Gilles Haéri sous-entend donc qu’Albin ne publie que les potentiels candidats avec lesquels ils sont raccord. Étant donné le nombre de candidats qu’ils ont fait paraître, le spectre est large », raille une éditrice. « Prenons alors l’exemple d’Editis qui publie avec régularité un certain Mélenchon, qui est l’éternel candidat. Doit-on en déduire qu’Editis, voire Vincent Bolloré, est raccord avec la France insoumise, ou que tout cela relève d’une question de tolérance ? »

Silence, on tourne (la page)

« Une guerre idéologique a cours : d’un côté, le besoin de changer d’image, de l’autre des enjeux managériaux qui permettront d’asseoir une légitimité auprès des équipes », analyse un observateur. « Et le coup de force avec Zemmour montre un point de rupture : Esmenard a pu être convaincu qu’il y avait plus à perdre de garder le polémiste, vis-à-vis des auteurs, des partenaires… peu importe en somme : il fallait faire sauter le soldat Zemmour. »

Travailler à gauchiser la maison Albin, pour répondre à des problématiques internes autant que des inquiétudes… voilà qui aboutit donc à limoger Zemmour. Au risque d’abonder, finalement, dans le sens de l’éditorialiste, car l'on passe du débat d'idées au silence des voix dérangeantes. D’autant plus délicat qu’aucune des condamnations de Zemmour ne découle de ses livres – point qui aurait peut-être justifié qu’Albin se sépare de sa poule aux oeufs d’or.

« Quand Zemmour part la semaine dernière en Hongrie dénoncer la cancel culture, il pointe cette méthode américaine où sont mis à l’index des personnes, pour leurs opinions, comportements qui dénotent furieusement avec le politiquement correct », relève un éditeur. « Le point préoccupant, c’est que l’on voyait cette tendance fleurir dans l’édition aux États-Unis, sans penser qu’elle frapperait aussi rapidement en France. »

D’ailleurs, réagissant à l’ostracisation de personnalités — souvent proches de Trump, ou plus à droite encore — s’est montée une maison d’édition, dont la ligne éditoriale repose sur la publication des voix conservatrices.

« Zemmour viré, c’est un mauvais, très mauvais message. S’il est facile de faire l’unanimité sur le bonhomme, en s’accordant sur le fait que c’est un sale type, quelle sera la suite ? De Villiers part, maintenant, par solidarité. Et déjà, en 2015, les trois hommes cherchaient des voies communes. »

Rappelons que le sulfureux personnage - récemment accusé d'agressions sexuelles et de comportement déplacé - reste malgré tout très présent médiatiquement. Entre CNews et Le Figaro Magazine, on a connu des polémistes plus « censurés ».

Maintenant, tout un chacun se tourne vers le prochain éditeur qui acceptera le fameux texte prévu pour septembre d’Éric Zemmour. La connexion évidente qui va de CNews – où il officie régulièrement – pour retomber sur Editis, laisse croire à certains que c’est là qu’il trouvera une place. Après tout, Vivendi possède les deux structures, le lien avec Vincent Bolloré est immédiat : la messe serait dite. Mais une question a pour le moment échappé : comment peut-on publier un candidat à la présidentielle ?

