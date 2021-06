Histoire de l’ebook #11 - La licence Creative Commons

# Le copyleft, la GPL et la GFDL

Bien avant la licence Creative Commons, le copyleft est créé dès 1984 par Richard Stallman, ingénieur informatique et ardent défenseur du mouvement Open Source au sein de la Free Software Foundation (FSF). Conçu à l’origine pour les logiciels, le copyleft est formalisé par la GPL (General Public License) et étendu ensuite à toute oeuvre de création.

Le copyleft inclut un copyright affirmant le droit d'auteur, mais donne à l’usager le droit de librement redistribuer le document et de le modifier. L’usager s’engage toutefois à ne revendiquer ni le travail original ni les œuvres dérivées, qui sont elles aussi placées d’emblée sous licence GPL.

La licence GPL se décline en plusieurs variantes. Créée en 2000, la GFDL (GNU Free Documentation License) est la licence utilisée pour la documentation accompagnant les logiciels libres (manuels, livres et autres documents). La GFDL est ensuite utilisée pour toute œuvre documentaire, y compris les dictionnaires et les encyclopédies en ligne. Wikipédia par exemple utilise la GFDL avant d’utiliser la licence Creative Commons.

# La licence Creative Commons

La licence Creative Commons est conçue en 2001 à l’initiative de Lawrence «Larry» Lessig. Ce juriste, qui est professeur de droit à la Stanford Law School (Californie), défend ardemment un internet créatif sur lequel les œuvres pourraient être non seulement diffusées, mais aussi réutilisées lorsque les auteurs donnent leur accord.

L'organisme du même nom propose six licences-type, qui sont des contrats flexibles de droit d'auteur compatibles avec une diffusion sur l'internet. Ces autorisations non exclusives permettent aux titulaires des droits d'autoriser (ou non) la diffusion et l’utilisation de leurs œuvres (texte, photo, vidéo, film, musique, site web, etc.) pour une exploitation commerciale ou pour des œuvres dérivées, par exemple. Rédigées par des juristes, ces licences-type sont accompagnées d'un résumé court accessible au commun des mortels.

# Quelle est la marche à suivre?

Avant de publier son œuvre sur l’internet, l’auteur choisit la licence adéquate en fonction de ses souhaits -- utilisation commerciale ou non, possibilité d'œuvre dérivée ou non, utilisation de la même licence ou non pour les œuvres dérivées, etc. -- et appose sur son œuvre un lien vers la licence correspondante sur le site de Creative Commons, ainsi que le logo correspondant (petit ou grand modèle).

Six licences sont disponibles:

1. La licence CC BY (Attribution) est la plus large puisqu'elle requiert seulement la mention de l'auteur, du titre et de la source en cas de réutilisation de l’œuvre.

2. La licence CC BY-SA (Attribution-ShareAlike) requiert la même licence en cas de réutilisation de l’œuvre.

3. La licence CC BY-ND (Attribution-NoDerivs) interdit les œuvres dérivées en cas de réutilisation de l’œuvre.

4. La licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial) interdit un usage commercial en cas de réutilisation de l’œuvre.

5. La licence CC BY-NC-SA (Attribution-NonCommercial-ShareAlike) interdit un usage commercial et requiert la même licence en cas de réutilisation de l’œuvre.

6. La licence CC BY-NC-ND (Attribution-NonCommercial-NoDerivs) interdit un usage commercial et des œuvres dérivées en cas de réutilisation de l’œuvre.

# De la version 1.0 à la version 4.0

Après une version 1.0 (publiée en décembre 2002) suivie d'une version 2.0 (publiée en mai 2004), la version 3.0 (publiée en février 2007) instaure une licence internationale et la compatibilité avec d'autres licences similaires, dont le copyleft et la GPL.

Suite à un sommet global organisé en septembre 2011 auquel s'ajoutent deux années de discussions publiques documentées sur le web, Creative Commons publie la version 4.0 de ses six licences en novembre 2013.

La version 4.0 (disponible en 23 langues) supprime les versions nationales pour favoriser la licence internationale. Elle requiert aussi que les modalités d'utilisation des œuvres soient mieux indiquées sur les œuvres elles-mêmes, avec un lien systématique vers le descriptif de la licence sur le site de Creative Commons, une étape souvent oubliée par les usagers.

# Qui utilise une licence Creative Commons?

Le premier éditeur à utiliser une licence Creative Commons est O’Reilly Media. Fondé par Tim O’Reilly en 1978, O’Reilly Media est un éditeur réputé de manuels informatiques et de livres sur les technologies.

Dans un premier temps, alors que la Creative Commons n’existe pas encore, l'éditeur offre une formule de «copyright ouvert» pour les auteurs qui le souhaitent ou pour des projets collectifs, et il permet d’emblée à ses auteurs de diffuser simultanément une version numérique gratuite de leurs livres.

En 2003, il privilégie le Creative Commons Founders’ Copyright, à savoir un copyright ramené à 14 ou 28 ans après la mort de l’auteur (et qui était la norme il y a bien longtemps), et il ajoute une licence Creative Commons à tous ses livres.

Une licence Creative Commons est utilisée aussi par Wikipédia. Après avoir utilisé une licence GFDL, Wikipédia utilise une licence CC BY-SA pour tous ses articles, rédigés par des milliers de contributeurs dans des dizaines de langues différentes, auxquels s'ajoutent tous ceux qui fournissent des illustrations (images, photos, dessins, cartes, graphiques, etc.). Les textes et les illustrations peuvent être réutilisés par tous dans la mesure où la même licence est utilisée.

La Public Library of Science (PLOS) utilise également une licence Creative Commons pour les articles de ses sept revues scientifiques et médicales gratuites de haut niveau créées entre 2003 et 2007 (PLOS Biology, PLOS Medicine, PLOS Genetics, PLOS Computational Biology, PLOS Pathogens, PLOS Neglected Tropical Diseases et PLOS ONE).

PLOS utilise une licence CC BY, la plus large qui soit. Tous les articles peuvent être librement diffusés et réutilisés ailleurs, y compris pour des traductions, la seule contrainte étant la mention des auteurs, du titre et de la source. Ces revues gratuites ne tardent pas à rivaliser avec les meilleures revues scientifiques payantes (et hors de prix), avec l'avantage énorme d'être accessibles aux pauvres comme aux riches où qu'ils soient sur notre planète.

Suivent aussi des milliers d'auteurs, traducteurs, illustrateurs, musiciens, enseignants, chercheurs et autres créateurs partageant leurs travaux sur la toile, et pour certains dans un esprit militant pour contribuer à un monde meilleur.

Une licence Creative Commons est utilisée pour un million d'œuvres en 2003, 4,7 millions d'œuvres en 2004, 20 millions d'œuvres en 2005, 50 millions d'œuvres en 2006, 90 millions d'œuvres en 2007, 130 millions d'œuvres en 2008, 400 millions d'œuvres en 2010, 882 millions d’œuvres en 2014, 1,6 milliard d’œuvres en 2020 et 2 milliards d’œuvres en juin 2021, un beau chiffre pour célébrer ses 20 ans.

Dossier - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

crédit photo : heinzremyschindler CC0