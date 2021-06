Histoire de l’ebook #7 - Premiers dictionnaires et encyclopédies en ligne

Les premiers dictionnaires en ligne

Disponible en ligne dès 1997, le premier grand dictionnaire de langue française en accès libre et gratuit est le Dictionnaire universel francophone en ligne, qui répertorie 45.000 mots et 116.000 définitions tout en présentant « sur un pied d’égalité le français dit “standard” et les mots et expressions en français tel qu’on le parle sur les cinq continents ». Issu de la collaboration entre Hachette et l’AUPELF-UREF (devenu depuis l’AUF - Agence universitaire de la Francophonie), il correspond à la partie Noms communs du dictionnaire imprimé disponible chez Hachette.

L’équivalent pour la langue anglaise est le site Merriam-Webster OnLine, qui donne librement accès au Collegiate Dictionary, au Collegiate Thesaurus et à d’autres outils linguistiques.

En mars 2000, les 20 volumes de l’Oxford English Dictionary (OED) sont mis en ligne par l’Oxford University Press (OUP). La consultation du site est payante. Le site offre une mise à jour trimestrielle avec près de 1000 entrées nouvelles ou révisées.

En mars 2002, deux ans après cette première expérience, l’Oxford University Press (OUP) lance l’Oxford Reference Online (ORO), une vaste encyclopédie conçue cette fois directement pour le web et consultable elle aussi sur abonnement payant. Avec 60.000 pages et un million d’entrées, elle représente l’équivalent d’une centaine d’ouvrages de référence.

Les premières encyclopédies en ligne

Mis en ligne en décembre 1999 par les éditions Atlas, WebEncyclo est la première grande encyclopédie francophone en accès libre et gratuit. La recherche est possible par mots-clés, par thèmes, par médias (cartes, liens internet, photos, illustrations) et par idées. Un appel à contribution incite les spécialistes d’un sujet donné à envoyer des articles, qui sont regroupés dans la section WebEncyclo contributif. Après avoir été libre, l’accès est ensuite soumis à une inscription préalable gratuite.

La mise en ligne de l’Encyclopaedia Universalis à la même date représente un ensemble de 28.000 articles signés de 4.000 auteurs. Si la consultation est payante sur la base d’un abonnement annuel, de nombreux articles sont également en accès libre.

Mis en ligne lui aussi en décembre 1999, le site Britannica.com est la première grande encyclopédie anglophone en accès libre et gratuit. Le site propose l’équivalent numérique des 32 volumes de l’Encyclopaedia Britannica (15e édition), en complément de la version imprimée et de la version CD-Rom, toutes deux payantes.

Britannica.com ajoute une sélection d’articles issus de 70 magazines, un guide des meilleurs sites, un choix de livres, etc., avec un moteur de recherche unique. En septembre 2000, le site fait partie des cent sites les plus visités du web. En juillet 2001, la consultation devient payante sur la base d’un abonnement annuel ou mensuel. Beaucoup plus tard, en 2009, Britannica.com ouvre son site à des contributeurs externes pour écrire et modifier des articles.

Le Grand dictionnaire terminologique (GDT)

Conçu lui aussi directement pour le web, avec accès libre et gratuit, le Grand dictionnaire terminologique (GDT) est un dictionnaire bilingue français-anglais de 3 millions de termes appartenant au vocabulaire industriel, scientifique et commercial. Sa mise en ligne en septembre 2000 est le résultat d’un partenariat entre l’Office québécois de la langue française (OQLF), auteur du dictionnaire, et Semantix, société spécialisée dans les solutions logicielles linguistiques.

Dès le premier mois, le GDT est consulté par 1,3 million de personnes, avec 60.000 requêtes par jour. La gestion du GDT est ensuite assurée par Convera Canada, avec 3,5 millions de requêtes mensuelles en février 2003. Une nouvelle version du GDT est mise en ligne en mars 2003. La gestion du dictionnaire est désormais assurée par l’OQLF lui-même, et non plus par une société prestataire, avec l’ajout du latin comme troisième langue.

WordReference.com

Michael Kellogg crée le site WordReference.com en 1999 pour proposer des dictionnaires bilingues gratuits en ligne, tout comme d’autres outils linguistiques et des forums de langues, avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités au fil des ans.

Il raconte sur le site : « Mon site s’est progressivement développé pour devenir l’un des sites de dictionnaires en ligne les plus utilisés, et le principal dictionnaire en ligne pour les paires de langues anglais-espagnol, anglais-français, anglais-italien, espagnol-français et espagnol-portugais. Mon site est toujours classé sans interruption parmi les 500 sites les plus visités du web. »

Dans les années qui suivent, WordReference.com propose un dictionnaire anglais monolingue et des dictionnaires de l’anglais vers d’autres langues (arabe, chinois, coréen, français, grec, italien, japonais, polonais, portugais, roumain, tchèque, turc) et vice versa. Pour l’espagnol, on trouve un dictionnaire monolingue, un dictionnaire de synonymes, un dictionnaire espagnol-français et un dictionnaire espagnol-portugais. Des tableaux de conjugaison sont disponibles pour l’espagnol, le français et l’italien.

Lancé en 2010, WordReference Mini est une version miniature du site qui permet son intégration dans d’autres sites, par exemple des sites d’apprentissage de langues.

Les dictionnaires les plus consultés (anglais-espagnol, anglais-français, anglais-italien et vice versa) ont aussi leur version pour appareil mobile, avec d’autres paires de langues à venir.

Crédit photo : Free-Photos CC 0