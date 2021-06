Festival Lire le monde : mélange de beauté et de littérature 

Créé en 2015, sous la première appellation de Rencontres culturelles, par Christine Simeone, journaliste, le festival Lire le monde propose cette année une série d’évènements culturels variés. Il s’impose comme un évènement pluridisciplinaire unique sur l’Ile de Beauté, qui mêle richesse et diversité de l’offre culturelle dans le cadre merveilleux de la Corse.

Parmi ces derniers, on dénombre : 15 rencontres et débats, 2 créations de performances littéraires, 1 soirée poétique et musicale, 1 espace lecture, 2 projections cinéma en plein air, 4 expositions, 1 concert, 1 rencontre dégustation, 2 randonnées, 1 atelier d’écriture de contes, 1 atelier théâtre et littérature pour enfants et enfin 2 librairies.

Du primaire à l’université, la jeunesse est mise à l’honneur, accompagnée de nombreux professeurs. Elle est intégrée à la programmation du festival, soit parce qu’un élève a produit une œuvre pour le festival ou bien pour une restitution de leur travail durant l’année.

Ainsi, le texte de Laurent Gaudé, intitulé Le Tigre Bleu de l’Euphrate, a été récitée par les enfants de San Gavino. De même, les lycéens de Sartène ont défendu leurs préfférences littéraires et ont donné de nombreux conseils de lecture aux adultes présents, sous les encouragements de Jérôme Ferrari, écrivain, traducteur français et parrain de ce festival littéraire.

Sous l’impulsion de ce dernier, et avec l’aide de l’équipe du festival, la programmation est conçue afin de créer le débat. Ainsi, le village Altagène devient une agora contemporaine, repérée par la presse nationale et désignée comme un « rendez-vous culturel privilégié ».

Selon Jerôme Ferrari, le fait que ce festival se tienne en dehors des grandes villes corses telles que Bastia ou Ajaccio permet de « favoriser les rencontres et de préserver l’intimité qu’offrent ces échanges ».

Dans la revue Géo, en août 2020, Jérôme Ferrari avait déclaré : « Il m’arrive encore aujourd’hui, alors que je roule en voiture, de m’arrêter devant des paysages que j’ai vus cent fois mais qui continuent à me couper le souffle. […] Il y a, en Corse, quelque chose d’inépuisable, comme dans une relation amoureuse. »

Vous pouvez retrouver le programme du festival ci-dessous :