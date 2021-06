Histoire de l'ebook #4 - Du PDA au smartphone

Le Palm Pilot

Basée en Californie, la société Palm lance en mars 1996 le Palm Pilot, premier PDA du marché, et vend 23 millions de Palm Pilot entre 1996 et 2002. Le système d’exploitation du Palm Pilot est le Palm OS et son logiciel de lecture est le Palm Reader, rejoint par le logiciel de lecture Mobipocket Reader en mars 2001.

En juillet 2002, le Palm Reader, jusque-là utilisable sur Palm Pilot et sur Pocket PC, est également utilisable sur ordinateur. À la même date, Palm Digital Media (renommée plus tard Palm eBook Store) distribue 5.500 titres dans plusieurs langues. Le catalogue comprend 10.000 titres un an plus tard.

Un changement considérable donc pour les adeptes du livre numérique qui, avant l’avènement du Palm Pilot, ne pouvaient lire les livres que sur l’écran de leur ordinateur, portable ou non.

Si certains professionnels du livre (et certains ophtalmologues) s’inquiètent de la petitesse de l’écran, les adeptes de la lecture sur PDA sont enthousiastes à l’idée de lire sur un appareil mobile multitâches et ne se plaignent guère de la taille de l’écran.

L’eBookMan de Franklin

Lancé par la société Franklin en 2000, l’eBookMan est un PDA multimédia permettant de lire des livres numériques sur le logiciel de lecture Franklin Reader (tout comme le logiciel de lecture Mobipocket Reader en octobre 2001). L’eBookMan séduit les professionnels du livre technophiles puisqu’il reçoit l’eBook Technology Award de la Foire internationale de Francfort en octobre 2000.

Trois modèles (EBM-900, EBM-901 et EBM-911) sont disponibles début 2001, avec une mémoire vive de 8 ou 16 Mo selon les modèles et avec un écran LCD rétroéclairé ou non. L’écran est nettement plus grand que celui des autres PDA du marché, mais n’existe qu’en noir et blanc, contrairement à la gamme Pocket PC de Microsoft ou à certains modèles du Palm Pilot avec écran couleur.

L’eBookMan permet l’écoute de livres audio numériques et de fichiers musicaux au format MP3. La société Franklin développe aussi une librairie numérique sur son site et passe des partenariats avec plusieurs sociétés, notamment avec Audible.com pour avoir accès à sa collection de 4.500 livres audionumériques.

Le logiciel de lecture Franklin Reader cartonne puisqu’il est également proposé par défaut sur les gammes de PDA Psion, de Palm et de Pocket PC, tout comme sur le premier smartphone du marché lancé en 2001 par Nokia.

D’autres modèles de PDA

En 2002, la gamme Palm Pilot est toujours le leader du marché (avec 36,8 % des PDA vendus), suivi de la gamme Pocket PC de Microsoft (lancée en mars 2000), et plus loin aussi par les modèles de Hewlett-Packard, Sony, Handspring, Toshiba et Casio. Les systèmes d’exploitation utilisés sont essentiellement le Palm OS (pour 55 % des PDA) et le Pocket PC (pour 25,7 % des PDA).

Pour mémoire, les grands logiciels de lecture de l’époque sont le Mobipocket Reader (lancé en mars 2000), le Microsoft Reader (lancé en avril 2000), le Palm Reader (lancé en mars 2001), l’Acrobat Reader (lancé en mai 2001 pour le Palm Pilot et en décembre 2001 pour le Pocket PC) et l’Adobe Reader (lancé en mai 2003 pour remplacer l’Acrobat Reader).

En 2003, des centaines de nouveautés sont vendues en version numérique dans les eBookStores d'Amazon.com et Barnes & Noble.com, dans le Yahoo! eBookStore, ainsi que sur des sites d’éditeurs comme Random House ou PerfectBound.

À la même date, le catalogue de Palm Digital Media approche 10.000 titres disponibles pour PDA, avec 15 à 20 nouveaux titres par jour et 1.000 nouveaux clients par semaine. La société Mobipocket distribue 6.000 titres numériques dans plusieurs langues, soit sur son site soit dans des librairies partenaires. La librairie numérique Numilog distribue 3.500 titres numériques (livres et périodiques) en français et en anglais.

En 2004, les trois principaux fabricants de PDA sont Palm, Sony et Hewlett-Packard. Suivent Handspring, Toshiba, Casio et d’autres. Mais le PDA est de plus en plus concurrencé par le smartphone, qui est un téléphone portable doublé d’un PDA, et les ventes commencent à baisser. Signe des temps, Sony décide de se retirer du marché des PDA en février 2005.

Les smartphones

Le premier smartphone est le Nokia 9210, modèle précurseur lancé en 2001 par la société finlandaise Nokia, grand fabricant mondial de téléphones portables. La plateforme du Nokia 9210 est le Symbian OS. Suivent le Nokia Series 60, le Sony Ericsson P800, puis les modèles de Motorola et de Siemens. Ces différents modèles permettent de lire des livres numériques sur le logiciel de lecture Mobipocket Reader.

Appelé aussi téléphone multimédia, téléphone multifonctions ou encore téléphone intelligent, le smartphone dispose d’un écran couleur, du son polyphonique et de la fonction appareil photo, qui viennent s’ajouter aux fonctions habituelles du PDA (agenda, dictaphone, lecteur de livres numériques, lecteur de musique, etc.).

Les smartphones représentent 3,7 % des ventes de téléphones mobiles en 2004 et 9 % de ces ventes en 2006, à savoir 90 millions de smartphones pour un milliard de téléphones portables sur notre planète.

L’iPhone d’Apple

Présenté en janvier 2007 par Steve Jobs, l’iPhone, le smartphone d’Apple, est un téléphone mobile multifonctions qui intègre le baladeur de musique iPod (lancé en octobre 2001), un appareil photo et un navigateur web.

Le premier iPhone a les caractéristiques suivantes : grand écran tactile de 3,5 pouces, synchronisation automatique avec la plateforme iTunes pour télécharger musique et vidéos, appareil photo de 2 MP, navigateur Safari d’Apple, système d’exploitation Mac OS X, téléphonie par le biais des réseaux GSM et EDGE, connexion internet via la WiFi et enfin connexion Bluetooth. Qui dit mieux ?

Par contre le prix n’est pas pour toutes les bourses. L’iPhone est lancé en juin 2007 aux États-Unis au prix de 499 $ pour le modèle de 4 Go et 599 $ pour le modèle de 8 Go. Son lancement à l’international a lieu fin 2007 en Europe et en 2008 en Asie.

Illustrant cette époque d'avancement technologiques, Google Books lance en février 2009 un portail spécifique de livres numériques pour téléphone mobile et smartphone. Le catalogue comprend 1,5 million de livres du domaine public, auxquels s’ajoutent 500.000 autres titres téléchargeables hors des États-Unis, du fait d’une législation du copyright moins restrictive dans certains pays.

[Ce court descriptif de PDA et de smartphones est loin d’être exhaustif, bien entendu. Le prochain article de cette série sera consacré aux liseuses.]

Crédit photo : Chris Niekel, CC BY SA 2.0