La bande dessinée invitée dans les centres pénitentiaires français 

Partenaire historique du Ministère de la Justice dans l’organisation de manifestations culturelles, la Cité s’implique, depuis plusieurs années, dans divers programmes destinés à favoriser l’accès à la culture.

Parmi ces derniers, on dénombre le Prix littéraire de bande dessinée Bulles en fureur. Créé en 1992, par André-Georges Hamon, éducateur, et André Noblet, libraire et ancien éducateur, il vise à inciter les jeunes, et notamment ceux pris en charge par les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, à la lecture.

Pour chaque édition, un comité de direction composé de professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et du monde de la bande dessinée sélectionnent 6 livres, soumis ensuite à l’appréciation des jeunes à travers leurs lectures.

Lors de la journée de remise des prix, les jeunes votent pour leur bande dessinée favorite. C’est surtout l’occassion pour eux de rencontrer les auteurs et d’échanger avec eux sur cet univers littéraire. Ils peuvent même, selon leur souhait, concourir pour le Prix Jeunes créateurs, qui consiste à réaliser une création artistique imaginée à partir des bandes desinnées.

Depuis le 9 juin, cette intégration culturelle s’étend désormais au milieu pénitentiaire. Grâce au soutien des Ministères de la Justice – SPIP – et de la Culture, la Cité propose des expositions de bandes dessinées ainsi qu’un accompagnement des responsables culturels. L’objectif est de leur permettre de mettre au point un programme de médiation, lié aux expositions. Il cherche ainsi à redonner le goût du livre aux détenus, qui peinent à y avoir accès.

BIBLIOTHEQUE: la lecture en prison, souvent complexe

17 centres pénitentiaires français ont l’opportunité d’accueillir une des deux expositions mises au point. D’une part, l’exposition Libertés ! concerne la bande dessinée et la liberté d’expression ; d’autre part, La Nouvelle bande dessinée d’expression française.

C’est la bibliothèque de la Maison d’arrêt d’Aix-Luynes 2, qui inaugure, depuis le 9 juin, ce nouveau cycle culturel.