Sylvain Chomet à l'oeuvre sur un film d'animation consacré à Marcel Pagnol

Les spectateurs qui se souviennent des Triplettes de Belleville percevront immédiatement la faculté de Sylvain Chomet de reconstituer et évoquer la France de Marcel Pagnol. Les sociétés de production What The Prod et On Kids & Family, aux côtés de Sylvain Chomet, ont présenté le projet au Festival international du Film d'animation d'Annecy, rapporte Le Film français.

« Ce sera un grand biopic, comme un Aviator ou Hugo Cabret, une fresque historique où on va vivre une aventure à travers un personnage hors du commun. Il s’agit d’une proposition singulière pour un film à vocation familiale, un grand spectacle d’animation, pour créer un évènement », détaille Aton Soumache, président et fondateur de On Kids & Family, studio du groupe Mediawan.

Le petit-fils de l'auteur, Nicolas Pagnol, participe bien sûr au projet de film d'animation, un format choisi « pour transposer la magie de Pagnol, parce qu’il parle à l’enfance en premier dans l’inconscient collectif ».

Les échanges avec Sylvain Chomet ont démarré il y a quelques années, et le réalisateur s'est montré particulièrement enthousiaste, Marcel Pagnol étant son auteur préféré. Pour raconter le parcours de Pagnol, Chomet le présentera, dans son film, aux côtés de son double enfantin. « En cherchant à faire un documentaire, j’ai en fait découvert une autre personne : un génie qui veut réussir dans les domaines qui lui sont accessibles, autour de l’écriture », confie le réalisateur.

PATRIMOINE: un Musée Pagnol ouvrira en 2024

Le long-métrage d'animation devrait être finalisé d'ici 2023.

Signalons aussi, niveau cinématographique, l'adaptation prochaine, par Christophe Barratier, du Temps des secrets, dont la diffusion interviendra dans le courant de l’année 2022. Il s’agit là du troisième tome des mémoires de Pagnol, après La gloire de mon père et Le château de ma mère, respectivement parus en 1957 et 1958.

Photographie : Marcel & Monsieur Pagnol (What The Prod et On Kids and Family)