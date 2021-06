Un musée consacré à Marcel Pagnol s'ouvrira à Allauch en 2024

Allauch, dans l’univers de Marcel Pagnol, ce sont les collines bien connues et citées dans les ouvrages, les films, au cœur de Garlaban. Des espaces qui fleurent bon le thym et le romarin, dans ce Massif qui se répartit sur trois autres communes — Marseille, Roquevaire et Aubagne. D’ailleurs, la ville avait déjà, à plusieurs reprises, rendu hommage à l’écrivain : le musée d’Allauch, depuis 2002, offre un regard inédit sur Pagnol, à travers une exposition semi-permanente, tissant des liens entre le territoire et l’œuvre.

Marcel Pagnol, enfant de nos collines, renoue ainsi avec le patrimoine allaudien, autant que l’héritage littéraire – sans omettre les projets cinématographiques, comme Le Premier amour, sur lequel il œuvra durant une trentaine d’années.

INTERVIEW: Pagnol, la vie normale

« Le projet vient de la nouvelle municipalité », nous indique Nicolas Pagnol, en marge d’une célébration des vingt ans du Prix éponyme. Sous la présidence d’un Daniel Picouly au souffle mistralien et à l’humour incomparable — « merci de m’avoir épargné, en cette époque où le titre de président provoque la tombée de claques », plaisante-t-il — le petit-fils de l’écrivain se félicite que le projet soit désormais acté.

Le château de mon maire

« Lors des précédentes élections municipales, le candidat Lionel de Cala m’a contacté. Il m’assurait qu’en cas d’élection, il créerait un musée Marcel Pagnol sur la commune », se souvient Nicolas Pagnol. Redoutant la promesse politicienne sans lendemain, celui qui est devenu garant des droits de Marcel garde la proposition en tête jusqu’aux élections. « Je lui ai écrit pour le féliciter, il m’a répondu que l’on allait se mettre à ce musée. »

Ainsi, l’usine électrique, qui fit fonctionner plusieurs dizaines d’années durant les tramways à tractation électrique, sera le nouveau refuge de Marcel. « Il y a 1200 m2 de disponibles, mais il n’a pas encore été établi si la totalité de la superficie serait allouée au musée. » Pour autant, le financement est d’ores et déjà bouclé, avec le soutien de la DRAC et de la Région. « Pourtant, tout reste à faire ! »

La gloire de mon (grand-)père

En effet, des travaux de réhabilitation sont attendus dans un premier temps, et par la suite, une scénographie qui transportera le visiteur dans l’univers de Pagnol — un choix des fonds qui seront présentés doit aussi être réalisé. En outre, un tiers lieu est envisagé, pour compléter l’exposition standard : « Je souhaite créer à Allauch, et à Aubagne, des musées en plein air », assure, plein d’enthousiasme, le petit-fils.

Avec, là encore, la volonté de mettre à l'honneur les oeuvres, le cinéma, les films... et plus encore « le monde paysan, de cette fin du XIXe siècle, début XXe, mais également la culture latine, celle de cette Méditerranée que l’on appellerait la civilisation de l’olivier ». Et pour ce faire, d’autres travaux de rénovation, notamment à la Bastide neuve — la demeure du hameau des Bellons, toujours sur la commune — tant associée à l’enfance de l’écrivain. Et qui aujourd’hui abrite la tombe de l’auteur.

D’ailleurs, vient de sortir le premier volume de La prière aux étoiles, adapté du film que Marcel Pagnol avait détruit pour ne pas collaborer avec l’Allemagne nazie. Signé par Serge Scotto, Éric Stoffel et Iñaki Holgado, l’album est publié chez Bamboo, qui depuis quelques années maintenant a entrepris une vaste publication des œuvres de l’écrivain.

D’ici l’ouverture du musée, on pourra toujours se régaler de l’adaptation par Christophe Barratier Le temps des secrets, dont la diffusion interviendra dans le courant de l’année 2022. Il s’agit là du troisième tome des mémoires de Pagnol, après La gloire de mon père et Le château de ma mère, respectivement parus en 1957 et 1958.

Rendez-vous en mars 2022 pour savourer cette nouvelle transition dans la vie du petit Marcel, qui entre, à 11 ans, au lycée, quittant définitivement le monde de l’enfance. Un téléfilm, suivi par Le Temps des amours, avait été produit en 2006, présenté comme une suite des films d’Yves Robert, sortis en en 1990.

Crédits photo : François Schwarz, CC BY NC 2.0, Moulin d'Allauch - Nicolas Pagnol, ActuaLitté, CC BY SA 2.0