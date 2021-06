L'auteur-influenceur, nouvelle obsession de l'édition américaine

Le contexte de la pandémie a bousculé nos habitudes : le défilé de périodes confinées a permis de créer des moments particuliers d’inactivité durant lesquels bon nombre d’entre nous ont décidé de se (re)mettre à la lecture. Avec un choix de plus en plus varié – Influencive note la publication de 4 millions d'ouvrages en 2019 aux États-Unis, soit dix fois plus qu’en 2007 –, la vente de livres depuis 2020 a explosé.

Mais comment s’assurer du succès d’une nouvelle publication, alors que les lecteurs, avertis ou novices, sont noyés dans la multitude de choix ? Brian Bries, directeur éditorial pour New Press Degree, semble avoir trouvé la solution : transformer ses auteurs en influenceurs.

« La première chose qu’un lecteur fait après avoir acheté et lu un livre, c’est de suivre l’auteur sur Instagram, s’abonner sur YouTube, et discuter sur Twitter. Tout devient complètement différent lorsque les lecteurs sont autorisés à s’adresser directement aux auteurs. » Et d'ajouter : « Nous avons réalisé que la façon la plus efficace pour maintenir un intérêt pour un livre, c’était pour nos auteurs d’apprendre à dialoguer directement et avec authenticité à travers les réseaux sociaux. »

Le succès d’un livre en 2021 donc, ne dépend plus uniquement de la renommée d’une maison d’édition – et rares sont les élues à pouvoir jouer sur leur seule marque –, mais bel et bien de l’auteur : son nom, son image, et par-dessus tout, sa capacité à user intelligemment les réseaux sociaux.

Le but de New Press Degree ? Apprendre à ces nouveaux auteurs tout juste entrés dans le métier à interagir avec leur lectorat, mais aussi à développer l'aisance – quand elle est nécessaire – pour communiquer avec leur public. On cherche ici à raconter au-delà du livre, à toucher les lecteurs, même une fois le livre refermé, en s’inspirant du comportement et des stratégies mises en place par les YouTubeurs et autres influenceurs. Un partage quotidien, une activité importante sur autant de réseaux que possible – rien n’est à jeter. Finalement, l'ère de l'histoire se double de l'ère du storytelling.

Le mythe de l'audience builder

Lorsqu’il s’agit de créer une communauté fidèle autour d’un auteur et de son roman, New Press Degree semble avoir déniché la formule magique. En mai, Artist Weekly citait les exemples de Hayley Hoffman Smith et Zev Burton, et les décrivait comme appartenir à une nouvelle catégorie d’auteurs : des « audience builders », des générateurs de public. Ces deux jeunes auteurs s’illustrent par leur utilisation de TikTok, avec respectivement 300.000 et 150.000 abonnés.

Zev Burton le souligne : persévérance et implications deviennent essentielles pour gagner l’attention du public. Temps, travail, deux notions qui finissent par payer à terme. Et pour ces nouvelles générations d’auteurs, l’opportunité se présente alors de prolonger ou susciter l’intérêt des lecteurs — espérant alors assurer à leurs livres un certain succès.

En France, l’exemple de Lena Situations, publiée chez Robert Laffont avec Toujours plus + = + plaiderait en cette faveur : avec près de 335.000 exemplaires écoulés (données Edistat) la vidéaste est parvenue à réaliser un carton certainement espéré, mais pas acquis. À la différence qu’elle se positionnait comme influenceuse et vidéaste web, avant que d’écrire un livre : la communauté était déjà constituée…

Entre auteur et influenceur, il n'y a qu'un clic... d'autant plus appréciable pour l'éditeur qu'à changer son auteur en marque, c'est autant de communication dont bénéficie la structure.

