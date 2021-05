Pour Stephen King, Rowling se plante sur les femmes trans (mais en a le droit)

« Vous n’aurez pas, ma liberté de penser », clamait bien avant The Voice un certain Florent Pagny. Dans un monde où l’on se jette du woke au visage et de la cancel culture dans l’assiette, existe-t-il un délit d’opinion ? Pour Stephen King, non, et ce, alors que JK Rowling s’est désabonnée de son compte sur Twitter. En cause, les multiples déclarations considérées comme transphobes que la romancière a été accusée de tenir. Mais surtout, l’une des dernières interventions du maître de l’horreur concernant les femmes trans.

En somme, King indique que, selon lui, les femmes trans sont des femmes, point à la ligne.

« Jo m’a annulé », confirme ainsi King dans un entretien au Daily Beast — jouant tout à la fois sur la notion actuelle de cancel culture et pointant le désabonnement qui a suivi une de ses interventions sur le réseau. « C’est ainsi que le monde fonctionne. Si elle pense que les femmes trans sont dangereuses ou que les femmes trans ne sont en quelque sorte pas des femmes, ou quel que soit le problème qu’elle ait avec ce sujet — l’idée que quelqu’un se faisant passer pour une femme attaquerait une “vraie” femme dans les toilettes… Si elle croit toutes ces choses, elle a le droit d’avoir son opinion », souligne King.

Dans le fil des conversations qui ont suivi, un utilisateur de Twitter interpellait le King, lui demandant si, pour lui, les femmes trans sont des femmes. « J’ai confirmé. Et c’est pour cela qu’elle s’est fâchée, selon moi. C’est ce vieil adage : “Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je défendrai jusqu’à la mort votre droit de le dire.” Donc, personne n’a annulé JK Rowling. Elle va bien. »

TRANSHPHOBIE: Rowling, reflet d'un monde patriarcal

Et par conséquent, lui a le droit de trouver « que son idée était, d’après moi, fausse. Nous avons des opinions divergentes, mais c’est la vie ». D’autant que si leurs sentiments diffèrent, ils s’entendent sur bien d’autres points, insiste King. « L’opinion de Jo sur les femmes trans est une chose aberrante, en regard de ses positions politiques. »

Et de fait : « Elle était très anti-Brexit, et très anti-Trump. Elle est du côté des anges, à bien des égards, mais il y a ce point, sur lequel elle se montre très véhémente. Aucun doute. »

Et quelque part sur internet...

Mais au sortir de cette interview, reprise dans les médias, une polémique a évidemment surgi. Pour rapidement partir en vrille : Stephen King aurait finalement dit des idées de Rowling qu'elles étaient « merdiques et haineuses ». Or, rien de tout cela n'apparaît dans l'entretien accordé à The Beast, comme le réctifie le romancier. « Si vous n'avez pas regardé attentivement, vous pourriez croire – du fait de Uproxx – que j'ai dit que les opinions de JK Rowling étaient merdiques et haineuses. Je n'ai rien dit de tel. L'auteur [de l'article, Ndlr] Josh Kurp l'a dit. C'est un [point de vue] éditorial traversti en information. »

De quoi inciter King à corriger le tir sur ses propres mots, et remettre l'église au centre du village :

D'ailleurs, l’éditorialiste a fini par présenter des excuses, pour avoir mêlé ses appréciations personnelles aux commentaires du King.

« Je m'excuse pour la confusion, mais c'est vrai : je crois véritablement que les commentaires de Rowling sur les femmes trans sont merdiques et haineux. »

Crédits photos DR