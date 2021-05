Le Petit Nicolas de retour au cinéma, avec un trésor

La Bibliothèque nationale de France présente « Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu », réalisée en co-organisation avec la Pinault Collection - Palazzo Grassi, en collaboration avec la Fondation Henri Cartier-Bresson. L’exposition sera ouverte au public à partir du 19 mai et jusqu’au 22 août prochain. Les photographies les plus emblématiques d'Henri Cartier-Bresson se prêtent au jeu des regards croisés, avec 5 invités et 5 points de vue sur l'œuvre du maître, un artiste qui a su regarder et immortaliser le quotidien de ses contemporains.