En juin, Courbevoie devient la Capitale du Mot

Entre objet littéraire, graphique et artistique, la bande dessinée est l’un des rares genres écrits qui se prêtent à merveille à son exposition. Toutefois, la révolution numérique a profondément impacté le processus de création. Les artistes sont de plus en plus nombreux à produire leurs dessins sur tablettes graphiques et nous, pauvres mortels, sommes privés de musées en période de pandémie. Nouveau challenge pour les commissaires !