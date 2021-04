Écouter des bandes dessinées, l'audacieux pari de Blynd

Récemment remarquée pour son projet d'adaptation sonore de la série Lanfeust de Troy, en partie financée par une collecte via Ulule, la société de production Blynd souhaite constituer un catalogue inédit de créations, accessible sur abonnement par l'intermédiaire d'une application.

À l'origine du projet, Tim Borne, Fred Roux et Maryne Chouzenoux, trois membres du Studio Anatole. « Il s'agit du studio d'enregistrement de mon père, créé en 1984 », nous indique Tim Borne, joint par téléphone. « Il a connu différentes utilisations, selon l'évolution du secteur, en partant de la musique pour arriver au doublage pour le jeu vidéo, en passant par la synchronisation son/image ou l'enregistrement d'audiolivres pour enfants. »

Pouvant se prévaloir d'une expertise certaine dans le domaine, le Studio Anatole a récemment travaillé pour Netflix, assurant des doublages, ou, en tant que prestataire, pour Audible, sur la série Dernière Terre (signé par Clément Rivière, Gabriel Féraud, Pierre Lacombe).

« Après cette expérience, nous nous sommes dit qu'il serait sympa de créer un objet audiovisuel au sein du Studio Anatole, sans se limiter au rôle de prestataire », explique Tim Borne. « La bande dessinée est apparue comme une évidence, car elle constitue une source inépuisable de scénario, avec une sorte de découpage technique qui facilite le travail à plusieurs sur une adaptation. »

Si l'adaptation sonore de bande dessinée intrigue encore, l'initiative de Blynd n'est pas isolée. Astérix et Obélix, pour ne citer que le titre le plus célèbre, a ainsi connu des aventures audio, et Tim Borne lui-même fait référence au feuilleton Tintin diffusé par France Culture. « J'ai trouvé cela assez génial de rendre des œuvres graphiques en audio. Cela marche très bien avec Tintin, car la plupart des auditeurs ont vu les albums, ou les dessins animés, sous toutes les coutures, mais j'ai aussi entendu des éléments que j'avais totalement oubliés. »

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, Blynd ne s'adresse pas directement aux personnes empêchées de lire, mais Tim Borne nous indique qu'un développement est mené, à partir des réflexions d'un groupe de travail réunissant de tels utilisateurs. Les contenus s'adressent à ces derniers, et l'application Blynd à venir sera accessible.

De la réécriture à la sonorisation

Structure connexe au Studio Anatole, Blynd portera donc ces adaptations audio de bandes dessinées, avec une douzaine de personnes « à temps plein » sur le projet.

Un projet d'adaptation s'ouvre bien entendu au cours de négociations avec l'éditeur de l'œuvre originale. Une fois son accord et celui de l'auteur obtenus, le travail peut commencer : un script de la bande dessinée est rédigé, qui reprend l'intégralité des dialogues et des indications écrites. Un premier enregistrement suit, réalisé avec un comédien unique qui fait office de « voix témoin ».

« Normalement, si la mise en ondes est faite correctement, ce premier jet se comprend bien », assure Tim Borne. Mais le processus ne fait que commencer, en réalité. Un premier passage d'ambiances ajoute 5 à 6 pistes, pour planter les décors. Ensuite, une fois les voix définitives enregistrées, des bruitages ponctuels, « d'action », sont placés, avant un mixage qui se révèle lui aussi très signifiant pour l'auditeur.

« Le mixage et la postproduction vont ajouter des éléments de compréhension importants. Par exemple, si une case montre un bus qui passe de droite à gauche, nous allons mixer l'effet sonore en jouant sur la balance, pour qu'il s'entende de l'oreille droite, puis de l'oreille gauche. De la même manière, sur une voix, l'ajout de la reverb [sorte d'écho, NdR] permettra instantanément d'identifier la taille de la pièce ou la distance de la personne qui parle. »

Trouver le bon dosage aura nécessité plusieurs essais : « Dans la réécriture, nous ajoutons des dialogues et des voix off narratives, mais une trop forte présence de ces dernières fait perdre le côté immersif de l'ensemble », estime Tim Borne.

Se faire remarquer avec une offre maison

De premières adaptations Blynd sont accessibles sur le site de la société : les polars Brooklyn 62nd et Jazz Maynard ou encore la saga fantastique Carthago, qu'il est possible d'écouter sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Mais ce modèle n'a pas vocation à perdurer : Blynd s'équipera bientôt de sa propre application, proposée, normalement, en fin d'année.

Cette application proposera l'ensemble des bandes dessinées adaptées de Blynd, un catalogue accessible sur abonnement, pour un prix mensuel encore à définir, entre 5 € et 10 €. « Cette somme nous permettrait, à terme, de couvrir les rémunérations et les droits des auteurs qui interviennent, ainsi que les cachets des comédiens professionnels », indique Tim Borne, qui estime qu'une base de 20.000 abonnés serait nécessaire pour atteindre un certain équilibre.

Pour convaincre et conserver ses abonnés, Blynd devra en effet proposer un catalogue riche et diversifié, face aux mastodontes du secteur. « L'adaptation de la catégorie fiction-aventure reste la plus simple, aujourd'hui, mais nous travaillons désormais sur la docu-fiction et le one shot, avec La Boite à Bulles, Steinkis ou encore Le Lombard. » La bande dessinée Nellie Bly, de Virginie Ollagnier-Jouvray et Carole Maurel, aux éditions Glénat, consacrée à la journaliste américaine, occupe ainsi les équipes en ce moment.

« Les éditeurs de bandes dessinées sont par définition assez prudents, mais plutôt enthousiastes vis-à-vis de Blynd, parce que les adaptations audio sont inaccessibles pour les éditeurs aujourd'hui, en raison des coûts financiers importants », indique Tim Borne.

D'autres acteurs du secteur, à commencer par Audible, la filiale d'Amazon consacrée aux livres audio, démarchent copieusement les éditeurs. « Heureusement, ces derniers comprennent qu'il vaut mieux éviter de ne travailler qu'avec un seul acteur. Attention, Audible fait un très bon travail, mais la rétribution n'est pas excellente et aucune visibilité n'est offerte sur les chiffres de vente. »

« Nous pourrions nous-mêmes nous contenter de ce rôle de prestataire pour Audible, à 500 € la minute, mais nous souhaitons aussi pouvoir travailler sur les titres qui nous intéressent, et proposer un autre modèle, y compris pour les comédiens professionnels qui nous soutiennent. »

En économisant sur les coûts du studio, Blynd espère ainsi mieux rétribuer les auteurs, comédiens et techniciens à l'œuvre sur les différents projets. Et rapidement atteindre l'équilibre et un « rythme de croisière » des adaptations. Celle de la série Lanfeust, que l'auteur Arleston adapte lui-même, aura bénéficié d'une solide campagne de financement participatif, mais qui ne couvrira malgré tout que « la moitié des coûts de la fiction ».