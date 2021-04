Une “French Week” pour présenter l'édition française à l'international

« Chaque jour de la French Week, les éditeurs internationaux pourront découvrir en vidéo les dernières tendances éditoriales du marché français dans les secteurs mis à l’honneur », indique le BIEF.

Pandémie oblige, cette « French Week » a pour objectif de remplacer les rencontres et entretiens qui se déroulent habituellement dans les salons comme Londres ou Francfort. La Foire du Livre de Londres, comme en 2020, a été annulée cette année, et sera uniquement virtuelle. Après une édition dématérialisée en 2020, la Foire du Livre de Francfort espère remplir ses travées et emplacements, en octobre prochain.

Des catalogues numériques par secteur éditorial seront envoyés aux éditeurs étrangers la semaine précédant le début de l’événement, et le BIEF mettra en ligne une plateforme pour faciliter les rendez-vous en vidéo, ouverte à partir du 28 avril.

L'événement est réservé aux éditeurs français adhérents du BIEF, mais les inscriptions sont encore ouvertes pour les éditeurs étrangers.

En décembre 2020, le BIEF avait évalué l'impact de la crise sanitaire sur les cessions internationales de ses adhérents. Plus de 2/3 des maisons (67,3 %) constataient alors une tendance à la baisse du nombre de contrats de cession signés, par rapport à 2019, et plus de 60 % des éditeurs interrogés s'attendaient à une activité en baisse pour cette même année, et à un chiffre d'affaires des cessions qui suivrait logiquement la même tendance.

Parmi les catégories les plus concernées, la bande dessinée et la jeunesse, d'habitude particulièrement dynamiques à l'international.

