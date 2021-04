La Foire du Livre de Londres une nouvelle fois en ligne

Un raté de plus pour les rendez-vous internationaux de l'édition : la Foire du Livre de Londres annonce l'annulation de son édition « physique » de l'année 2021, en raison d'un contexte sanitaire encore incertain. Le retour du format plus traditionnel, à Londres, est désormais espéré pour 2022, du 5 au 7 avril.

En 2021, une Foire du Livre de Londres virtuelle prendra donc place au mois de juin, avec des conférences lors de la semaine du 7 juin, puis des événements divers, en ligne, à la fin de ce même mois. Éditeurs, libraires, auteurs, agents et autres professionnels du livre seront évidemment invités à participer. Le programme détaillé sera révélé ultérieurement, indique l'organisation.

« C'est avec tristesse que nous reportons la Foire du Livre de Londres en présentiel de 2021. Au cours des derniers mois, nous avons exploré tous les scénarios possibles pour une foire annuelle avec nos exposants, nos collaborateurs et notre comité consultatif. Compte tenu des défis et des contraintes complexes de la pandémie mondiale, nous voulions accorder le plus d'écoute possible aux avis des exposants et participants, tout en prenant la meilleure décision possible pour l'industrie de l'édition », indique Andy Ventris, directeur de l'événement.

« Avec l'incertitude persistante autour des déplacements à l'international et du déploiement de la vaccination, il est devenu évident qu'une foire en présentiel en 2021 ne serait pas en mesure de proposer tout ce que nous souhaitons offrir aux visiteurs », ajoute-t-il.

Les investissements financiers des exposants pourront être maintenus pour les événements en ligne et la Foire de 2022, ou entièrement reportés sur 2022, mais la possibilité d'un remboursement intégral des frais n'est pas évoquée par Reed Exhibitions...

Photographie : Foire du Livre de Londres, en 2019 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)