Amazon : Jeff Bezos quitte le devant de la scène 

Le propriétaire du Washington Post a dévoilé l’information un peu plus tard dans la journée du 2 février. Après trente années passées à la tête d’Amazon, le voici qui quitte les feux de la rampe, pour se concentrer désormais sur les innovations. « Si vous faites bien les choses, quelques années après une invention surprenante, la nouveauté est devenue normale. Les gens bâillent. Ce bâillement est le plus grand compliment qu’une personne puisse recevoir », assure-t-il dans un communiqué.

De librairie en ligne à laquelle personne ne croyait vraiment, Amazon est devenu ce géant de la vente en ligne développant plus encore ses investissements dans le secteur du service internet. Non seulement on peut tout acheter sur Amazon, mais ce qui ne s’y trouverait pas, des vendeurs tiers peuvent le proposer — dans des conditions commerciales qui font actuellement friser les moustaches de la justice américaine.

ÉCONOMIE: l'homme qui en 2000 voulut racheter Amazon

En 1994, quand il monta son entreprise, la question qu’on lui posait le plus fréquemment était : « Qu’est-ce que c’est, internet ? »

Au terme des résultats financiers de cette année 2020 exceptionnelle, et dont 2021 suivra certainement les traces, le PDG raccroche. À ce jour, il est pleinement entré dans le panthéon, pas toujours enviable, de ces figures de la high-tech américaine, comme Steve Jobs d’Apple, Bill Gates de Microsoft. Et si dans GAFA, on retrouve bien Amazon, Bezos a souvent fait le dos rond, publiquement, pour ne pas entacher l’image de son entreprise.

Il a sous le coude ce projet, Blue Origin, qui consiste à envoyer des milliardaires dans l’espace, et certainement bien d’autres occupations.

EBOOK: Amazon sur le banc des accusés

Pour un analyste financier, ce départ n’est pas non plus une forme d’adieu : Bezos sera toujours très impliqué dans la stratégie globale de l’entreprise, dont il reste le plus gros actionnaire. Et il restera évidemment très attaché à cette entreprise, la sienne.

Andy Jassy ne sort pas non plus de nulle part : durant le quatrième trimestre 2020, son service AWS a connu une croissance de chiffre d’affaires de 28 %, à 12,74 milliards $, et son bénéfice d’exploitation passe à 3,6 milliards. L’homme sait faire de l’argent avec les outils qui ont été mis en place.

crédit photo : Seattle City Council CC BY SA 4.0