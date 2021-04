Astérix et Obélix : le casting dingue de Guillaume Canet

Personne n’a oublié la distribution phénoménale de Astérix et Cléopâtre d’Alain Chabat, qui constituait en soi une gigantesque promesse de gags en folies. Il semble que le réalisateur Guillaume Canet ait décidé de relever un défi plus excentrique encore. Incarner Asterix et se retrouver derrière la caméra avait déjà de quoi faire sourire. Donner à Marion Cotillard le rôle de Cléopâtre devenait alléchant. Et Gilles Lelouche complétait le tableau, pour un Obélix plutôt sympathique.

Mais le reste de la troupe est tout aussi farfelu, bigarré et dingue.

BD: Asterix et le griffon, la nouvelle aventure

Pour une production hors norme, il fallait bien imaginer un casting à la démesure du projet : et probablement parce qu’après des mois de confinement, il fait plaisir de retrouver ses copains, la liste des acteurs présents prête autant à rêver qu’à sourire.

En guise de César, donc, un Vincent Cassel sur-mesure, suivi par Jérôme Commandeur comme chef des Gaulois, Abraracourcix. Audrey Lamy sera son épouse, Bonemine. Et pour compléter le tableau du village, Philippe Katerine qui récidive dans le rôle d’Assurancetourix, le barde et un certain Pierre Richard pour camper Panoramix.

On aurait pu s’arrêter là, et tout aurait été paisible. Mais non : voici que José Garcia sera BIopix (de retour après son rôle de Couverdepus, voilà 13 ans dans Astérix aux Jeux olympiques), que Manu Payet devient Ri Qi Qi, ou encore que Franck Gastambide incarnera Barberouge, et Ramzy Bedia en Epidemaïs.

Ok, la potion magique était bonne, ça a bien tourné dans le village, et tout le monde est plutôt bien disposé. Oui ? Non, les guest-stars arrivent en masse.

Allez, chez les chanteurs : Angèle va devenir Falbala, Mathieu Chedid deviendra Remix et… Orelsan pour jouer Titanix. Si, si… On découvrira un certain Zlatan Ibrahimovix pour incarner Antivirus.

De quoi faire rire, en soi, mais Canet ajoute également une dose de professionnels de l’humour, en les personnes de Chicandier, pour le vendeur de poissons pas toujours nécessairement frais Ordralfabetix et et Bun Hay Mean, qui incarnera le méchant de la production, Deng Tsin Qin.

Définitivement, la sortie prévue quelque part en 2022 va attirer l’attention…