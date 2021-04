Avant de mourir de la Covid, il donne tous ses livres à une librairie communautaire

Des dizaines de milliers de choses qu’il avait entassées, Tom. Il suffisait d’ouvrir une boîte pour découvrir des trésors. Il se trouvait même, devant son appartement, une brouette de livres où les voisins pouvaient allégrement piocher, sans restriction. « Tout ce qu’il avait, presque tout, je pense qu’il avait l’intention de le transmettre à la bonne personne », assure Véronica Liu, fondatrice de la librairie communautaire Word Up, située à Washington Heights (quartier nord de Manhattan).

Tom, collectionneur et passeur frénétique

Preuve ? Le millier de disques vinyles qu’il avait, sans disposer d’une platine chez lui. Mieux : impossible d’accéder au four, la cuisine elle-même était impraticable à cause des piles de bouquins entassés partout. Une bibliothèque trônait au milieu du salon, posée là sans espoir de meilleur traitement. Et des caisses de vin vidées montaient jusqu’au plafond, toutes remplies de livres. Des livres, encore des livres. Son lit ? Entouré de caisses de livres et de CD…

Malgré cette organisation minutieuse, impossible de tout conserver chez lui : Tom Burgess disposait de quatre unités de stockage, qui plombaient mensuellement ses finances.

Dans l’hypothèse terrible d’un incendie, l’appartement de Burgess aurait cédé aux flammes sans qu’il soit possible d’interférer…

Mais Tom Burgess est mort, raconte Curbed, qui lui consacre un splendide article.

Le 21 avril 2020, dans sa chambre d’hôpital à New York, la légende raconte qu’il a demandé à l’infirmière de monter son oxygène, pour qu’il puisse passer l’un des derniers appels de sa vie. À 70 ans, au cœur de la première vague, il allait être mis sous respirateur, atteint de la Covid-19. Mais avant, il devait parler à une libraire.

Et ce fut Veronica qu’il contacta.

Tous deux se connaissaient depuis 2011, quand Tom commença à faire du bénévolat dans la librairie. Ayant déménagé en 1975 à Washington Heights, Tom était ce célibataire sans famille, ayant fait tous les métiers du monde — prof de yoga, professeur auxiliaire d’anthropologie, syndicaliste. Il était atteint d’une leucémie, mais continuait d’assurer des cours, au Borough of Manhattan Community College, pour conserver son assurance maladie.

Une communauté fidèle

Avant de mourir, Tom voulait s’assurer que sa caverne trouverait un lieu d’accueil bienveillant. Et parce que les caisses entassées n’avaient jugé bon de s’effondrer sur lui, par charité et respect certainement, il se devait à elles comme elles à lui. Anthropologue, de fait, il l’avait été toute son existence, en ramassant ce que les historiens mettent à la poubelle, selon le mot de Claude Lévi-Strauss.

Durant son coup de fil, Burgess dut admettre qu’il allait se séparer de tout. « Je vous dis cela au cas où je n’en sortirais pas vivant », expliqua-t-il à la libraire Veronica, qui s’engagea à prendre soin de ses affaires.

Le 3 juin, Tom Burgess succomba.

Durant plusieurs mois, Liu et les bénévoles de la librairie s’occupèrent de récupérer les affaires, de trier, classer, ranger, jeter — horribile auditu ! — avant d’organiser un magasin de fortune. Désormais, les mercredis et dimanches, avec des horaires fantastiques, s’est ouverte une boutique éphémère où se retrouvent les revues, les livres… toute la collection de Tom. Poésie, science-fiction, histoire latino-américaine, voyage, racisme, marxisme, oiseaux, musique, et tant d’autres.

La collection est à vendre, dans son ensemble ou à l’unité, pour le prix que l’on veut bien donner. Le tout géré avec une générosité qui force le respect.