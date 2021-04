Deux projets d'adaptations DC d'envergure suspendus par Warner

Le groupe Warner est porteur de mauvaises nouvelles : dans un communiqué, il annonce que « New Gods et The Trench ne seront pas concrétisés ». Les deux projets, respectivement confiés à Ava DuVernay et James Wan, ont fait les frais d'autres films récemment sortis ou en développement.

Pour New Gods, qui devait mettre en scène des personnages créés par Jack Kirby, parmi lesquels Miracle Man et Darkseid, l'apparition de ce dernier dans la version Zack Snyder de Justice League a convaincu Warner de renoncer, visiblement.

Sur Twitter, DuVernay a indiqué qu'elle regrettait le tour pris par les événements, et l'abandon du film, remerciant le scénariste Tom King pour leur collaboration. Toutefois, DuVernay doit toujours travailler pour Warner sur l'adaptation du comic DMZ, de Brian Wood et Riccardo Burchielli.

James Wan, s'il perd son projet de film horrifique dans l'univers d'Aquaman, garde toutefois la suite de ce dernier film, Aquaman 2, logiquement. Dans son cas, Warner a jugé que ce film serait suffisant pour le royaume d'Atlantis, selon The Hollywood Reporter.

Mais se réserverait la possibilité de remettre The Trench au programme, si le contexte y était favorable...

Les personnages de DC Comics apparaitront toutefois dans un grand nombre de productions Warner. Citons notamment The Suicide Squad, The Batman, The Flash, Shazam! Fury of the Gods, Black Adam, Batgirl, Supergirl, Green Lantern Corps ou encore Zatanna...