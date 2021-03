Ressources numériques des bibliothèques départementales : pourquoi ce désamour ?

48 bibliothèques départementales ont fourni des réponses à l'enquête, au mois de juin 2020, avec une sous-représentation notable de l’Île-de-France, des Hauts-de-France et de l’Outre-Mer, mais un panorama « représentatif des bibliothèques départementales » et des projets autour du numérique. Une certaine diversité des bassins de population servis est aussi présente.

On trouve aussi un diversité des contenus numériques proposés par les établissements : le jeu vidéo est le moins bien représenté, quand l'autoformation et les films, eux, sont très courants.

Principal constat de cette étude : le taux d'usage des ressources numériques reste en moyenne très faible, avec 3,11 % des usagers des bibliothèques en moyenne... Ce taux contraste avec un « contexte souvent incitatif », encore plus avec les confinements récents.

Plus impressionnant encore, « rapporté à l’ensemble de la population départementale, le taux de pénétration des REL se réduit à 0,27 % en moyenne ». « Les taux de pénétration les plus élevés (dans les départements de moins de 300 000 habitants et dans ceux entre 500 000 et 800 000 habitants) permettent, par contre, de mesurer les effets d’une politique volontariste des BD sur REL [Ressources En Ligne], lorsque ces dernières intègrent dans leurs projets un accompagnement renforcé sur la médiation », souligne l'étude.

Plus de moyens pour le numérique

L'effort financier pour les ressources en ligne est réel, indique l'étude de l'ABD, avec environ 15 % du budget consacré aux ressources numériques dans les bibliothèques départementales. Par ailleurs, la moitié des BD mettent en place une convention avec les collectivités desservies, 39 % n'établissant pas de cadre contractuel. 75 % des BD proposent une gratuité d'accès aux ressources en ligne pour les collectivités, 25 % réclament une contribution.

Les acquisitions des ressources numériques prennent des formes variées : certaines passent par des marchés publics, d'autres non, par des groupements de commandes, ou encore par des contrats annuels avec les fournisseurs. Une grande flexibilité s'observe, avec des abonnements évolutifs ou encore de nouvelles commandes en cas de dépassement, pour des achats à l'acte.

D'après l'étude, les moyens humains alloués aux ressources en ligne « s'affirment » : 44 % des BD ont 1/2 à 1 équivalent temps plein dédié à ces ressources. Les compétences de ces ETP sont très diversifiées, et l'étude insiste sur l'importance des formations de l'ensemble de l'équipe de l'établissement aux enjeux des ressources numériques.

Parmi les pistes d'amélioration, l'étude relève d'emblée la nécessité de données qualitatives sur les usages des ressources : la plupart, aujourd'hui, sont quantitatives, et proposées par les fournisseurs ou les prestataires.

Coût, ergonomie et offre à faire évoluer

Le niveau de satisfaction des bibliothèques départementales vis-à-vis de leur propre offre numérique reste moyen, avec la note de 6,3 sur 10. Plusieurs établissements indiquent à ce titre une résiliation d'une ou plusieurs ressources, notamment parce qu'elles sont inadaptées ou lacunaires, trop coûteuses ou encore trop difficiles d'accès, avec une ergonomie défaillante.

Par ailleurs, les bibliothèques des collectivités partenaires présentent elles-mêmes des freins à la diffusion des ressources en ligne : les équipes ne sont pas formées au sujet, ou même, rejettent ces contenus.

L'étude note l'existence d'un « double paradoxe », selon lequel l'intérêt fort pour les ressources numériques est contrarié par des difficultés d'accès, et l'investissement des BD se heurte à des modèles économiques désavantageux.

ETUDE: les ressources numériques sont-elles trop chères ?

Elle appuie sur le principe de formation, tant des équipes que des publics, par la médiation dans ce dernier cas. Et pose la question de l'évolution de l'offre de ressources en ligne, notamment pour le streaming audio et vidéo, où le modèle économique est « défavorable financièrement » pour les bibliothèques. À l'inverse, livre numérique, offre d'autoformation et ressources libres et gratuites pourraient gagner en puissance.

Pour terminer, l'étude appelle à un renforcement des partenariats autour du numérique, pour diffuser les offres, et à l'intervention du Service Livre et Lecture du ministère de la Culture et de l'interassociation pour améliorer les offres et les relations avec les fournisseurs et autres prestataires.

L'étude complète est accessible ci-dessous.

