Seuss, le vivre-ensemble et la cancel culture

ActuaLitté : Le 2 mars, journée nationale de la lecture aux États-Unis, six ouvrages sont supprimés de la vente, qu’en pensez-vous ?

Stephen Carrière : Cela m’effraie.

Vous avez été le traducteur de livres de Seuss en France : comment comprenez-vous cette décision ?

Stephen Carrière : Parler de ce que l’on n’a pas lu est toujours compliqué et je n’ai pas lu les albums en question. J’ai seulement vu deux dessins incriminés.

Il me semble que ce sont les ayant-droits qui ont pris les devants de peur que le zeitgeist ne rattrape Seuss et que toute son œuvre prodigieuse se voit entachée. Ils sont dans leur rôle. Je comprends leur choix. L’époque s’enivre de bûchers, ils ont un héritage culturel précieux à protéger.

Après une dizaine de traductions des livres de Seuss, le racisme est-il un élément flagrant ?

Stephen Carrière : L’absence de racisme, le culte de la tolérance et l’humanisme sont les seuls « élément flagrants » des livres de Seuss que j’ai traduits.

Les dessins incriminés dans les albums retirés de la vente aux États-Unis sont des représentations de stéréotypes jugés racistes. J’ai vu, pour ma part, un personnage chinois en costume traditionnel avec des baguettes et deux Africains en pagne. Un regard d’un autre temps, oui. Critiquable ? Oui. Mais c’est compliqué cette passion de traquer les stéréotypes racistes dans les œuvres d’un autre temps.

La pensée « progressiste » aura-t-elle gagné quelque chose quand on retirera de la vente Dans la dèche de Paris à Londres de Georges Orwell à cause des stéréotypes antisémites qu’il contient ? On peut dire : « Oui mais Seuss c’est pour les enfants. » Disney a du mal d’ailleurs avec son catalogue en ce moment. Je crois que cet argument m’effraie encore plus. C’est nier totalement la responsabilité éducative des parents et qu’est-ce que cela dit de l’aspiration à la construction d’un esprit critique ?

On évoque des stéréotypes articulés sur une imagerie dégradante… mais qu’en est-il de la « cancel culture » ?

Stephen Carrière : Je pense que la cancel culture est un combat mené par des gens qui éprouvent un égal dégoût pour la rigueur intellectuelle, la nuance et la culture. Ce n’est pas une menace nouvelle : le fascisme, le nazisme, le stalinisme et le maoïsme ont beaucoup contribué à faire progresser la discipline.

Qu’apprend-on quand on supprime une œuvre ? Rien. En revanche, quand on prend un peu plus de temps, on découvre quoi ? Parfois du racisme, parfois des trésors d'humanité, parfois les deux.

C’est quoi un trésor pour moi ? Une histoire que j’aimerais raconter aux plus jeunes, justement pour les aider à construire leur esprit critique. Par exemple l’histoire d’un jeune dessinateur de presse, Theodor Seuss Geisel qui, comme toute sa génération d’Américains, a été épouvanté par Pearl Harbor et a ensuite produit des dessins racistes contre les Japonais pendant la guerre.

Suivre le parcours de Theodor Seuss Geisel serait une bonne occasion pour parler de ce que la peur et l’esprit de revanche peuvent générer dans une population. Une occasion, par exemple, d’aborder le sujet des camps d’internement dans lesquels ont été jetés tant d’Américains d’origine japonaise au cours de la guerre.

Et puis, pourquoi ne pas en profiter pour proposer de regarder le magnifique film de John Sturges : Un homme est passé ?

En prenant encore un peu plus de temps (beaucoup plus qu’il n’en faut pour effacer une œuvre j’en conviens), je raconterais volontiers la suite de l’histoire. Seuss, devenu un auteur célèbre se rend au Japon en 53. Il y découvre les conséquences de Hiroshima et Nagasaki. (Arrivé à ce stade du récit, je proposerais sans doute de regarder Pluie noire, de Shôhei Imamura… oui, c’est un peu long : l’inverse de la cancel culture).

Mais revenons à Seuss qui est absolument bouleversé. Il réfléchit à ses propres dessins. Il veut se repentir. Comme il est le plus lu de tous les auteurs jeunesse de son temps, son pardon ne peut que prendre la forme d’un livre. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça émouvant un pardon qui demande du temps, des efforts et du talent. C’est autre chose qu’un fil Twitter ou une pétition Facebook, non ?

Seuss a donc donné vie à Horton Hears a Who! (Horton entend un choux, en français), son livre le plus émouvant à mes yeux, et il l’a dédicacé à son grand ami Mitsugi Nakamura.

Horton a été lu par des millions d’enfants à travers le monde. Ils y ont trouvé un vibrant manifeste pacifiste, un avertissement à ne pas avoir peur de ce qui est différent, et l'affirmation que la discorde, le mépris et l'intolérance menacent jusqu'à la planète que nous partageons.

En tant que traducteur à plus forte raison, que vous inspire la polémique autour de la traductrice pour le livre d’Amanda Gorman ?

Stephen Carrière : La traductrice ayant été adoubée par l’auteur, je pense sincèrement qu’il était possible pour elle et son éditeur d’éteindre cet incendie-là.

Si la traductrice a pris immédiatement l’initiative de se désister, c’est peut-être par souci de cohérence politique. Je m’explique : Marieke Lucas Rijneveld est une jeune auteure puissante, reconnue, et elle est aussi une personne non binaire plurielle, sympathisante LGBTQIA+.

Or, en général, les milieux LGBTQIA+ sont en première ligne dans le combat contre « l’appropriation culturelle ». Il est possible donc que Marieke Lucas Rijneveld se soit elle-même sentie en contradiction avec ses engagements.

À quand des vagues de cancel Culture dans l’édition en France ?

Stephen Carrière : La cancel Culture a, je pense, démarré en France le jour où une pétition Facebook ignominieuse a demandé le retrait du livre On a chopé la puberté et l’a obtenu dans la plus grande indifférence.

Le grand combat bien sûr c’est d’essayer de conserver un front progressiste contre une doxa qui se prétend de gauche mais n’est qu’un faux nez d'une pensée autoritariste, narcissique et paresseuse.

De quoi ai-je peur ? De quatre fléaux qui selon moi peuvent faire des dégâts considérables dans l’édition et durablement dégrader notre rapport à la culture : les triggers warnings [NdA : cette idée que certains lecteurs sont trop fragiles pour certaines œuvres, et qu’il est impératif d’accompagner les ouvrages de fiction d’avertissements], les sensitivity readers, le concept d’appropriation culturelle et l’écriture inclusive.

L'écriture inclusive me paraît être une arme de destruction massive de notre plus beau bien commun, notre langage – une prédatrice de toute aspiration à vivre ensemble.

J’adorerais que les éditeurs, les libraires et les bibliothécaires mènent ensemble ces combats, mais d’une part, il ne m’appartient pas de parler en leur nom, et de l’autre j’en connais qui ne souscrivent pas à mon discours.

Selon moi, une société qui a pour aspiration de vivre ensemble a besoin d’une chaîne du livre ayant à cœur, dans la mesure des limites établies par la loi, d’offrir une diversité d’opinions, de sensibilités et de pensées, par la lecture. Le fossoyeur de cet idéal a un nom : la cancel culture. On reconnaît ses bûchers à ce qu’ils ne produisent que de la fumée et jamais de lumière.

[NDLR : il a été indiqué que les ouvrages incriminés du Dr Seuss resteraient disponibles en bibliothèque]

