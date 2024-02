Librimania : le jeu que toute l'édition va s'arracher

Quoi de plus avisé que de présenter le premier prototype achevé — pas encore une version définitive — d’un « jeu collaboratif des métiers du livre », lors des Rencontres régionales du livre et de la lecture des Hauts-de-France. À Boulogne-sur-Mer, ce 21 février 2024, Librimania fit donc sa première sortie publique.

Illico, le principe se distingue par son approche divertissante et éducative, offrant une plongée interactive dans l’univers du livre. Destiné à un public large, il s’adresse à tout individu dès l’âge de douze ans, y compris les élèves du secondaire, les étudiants, les visiteurs de bibliothèques, les acteurs du secteur du livre, ainsi qu’à toute personne attirée par le monde ludique.

Bon, on joue… mais à quoi ?

Librimania vous plonge dans une aventure où chaque participant devient le protagoniste d’une grande quête collective. Votre mission ? Monter un festival littéraire en dépit des défis à relever ! Vous aurez l’opportunité de vous glisser dans la peau d’un écrivain, d’un dessinateur, d’un poète, d’un éditeur, d’un libraire, d’un journaliste, d’un animateur, d’un organisateur d’événements ou encore d’un technicien, parmi d’autres rôles clés.

L’AR2L s’est lancée dans le projet en 2021, rebondissant sur l’idée de Tara Lennart – journaliste, conceptrice-rédactrice, consultante littéraire et auteure, qui a lancé en 2014, le média web littéraire BooKalicious.fr. À la suite d’une étude post-covid pour l’Agence elle soumet le projet : l’objectif était de créer un outil ludique facilitant la compréhension des différentes professions au sein de l’écosystème du livre.

Le concept se développe avec la complicité d’Adeline Poivre, alors charge de la Vie littéraire à l’Agence : Librimania prend forme.

Artha Enlart, concepteur de jeux, s’est attelé à en développer la structure tandis qu’Antoine Dodé, auteur-illustrateur de bande dessinée originaire d’Amiens, a conçu l’univers visuel et les illustrations. Il a opté pour un style fantasy/médiéval, donnant vie à une collection de créatures anthropomorphiques représentant les diverses professions du monde du livre et de la lecture.

Et donc, ça fait quoi ?

Tout commence avec un lieu : cinq types de manifestations sont proposés pour amorcer la partie. « La librairie est un espace qui regroupe, mais les festivals incarnent le commun par excellence », indique Pascal Mériaux, président de l’AR2L lors d’une partie de test.

Émilie Bergogne, chargée de communication depuis janvier 2022, sera la cheffe d’orchestre de ce beta-testing : « Librimania est avant tout une solution de médiation autour des professions du livre », souligne-t-elle. Tous ensemble, les joueurs devront donc organiser un événement : pour y parvenir, ils réaliseront un nombre de points déterminé, avec un maximum de tours accordés.

La boîte se compose de différents types de cartes : Lieu, établissant l’évémenet à structure ; Rôle, proposant neuf types de profils (ou métiers), chacun disposant de pouvoirs spécifiques ; Evénement, désignant les péripéties susceptibles d’affecter la partie ; enfin, Action / Réaction, les premières jouables en réponse à un Evénement, les secondes à tout moment.

Et, pour couronner le tout, parce qu’il faut bien un Juda, la carte Saboteurs : impossible de s’en défausser, cette dernière contraint à jouer solo contre tous les autres, sans l’affirmer… avec un projet bien différent : faire rater la manifestation.

Pour commencer, trois cartes Action / Réaction sont attribuées à chaque joueur, et on débute en piochant une carte Evénement. Le reste… s’enchaîne logiquement. On gagne si l’on atteint les points nécessaires (et dans ce cas, le ou les saboteurs perdent) dans le nombre de tours impartis. On perd… dans le cas contraire.

Conclusion ? De l'or en barre !

La dimension collaborative est limpide : si l’on ne joue pas collectif, inutile d’espérer mener à bien son entreprise. En revanche, dans une perspective de gameplay plus poussée — qui n’est pas nécessairement dans l’ADN initial — les rôles (ou professions) sont finalement assez peu exploités. Rien n’empêchera d’incarner plus farouchement son métier pour le faire vivre. Mais que tout cela est amusant !

De la sorte, et comme, le Librimania s’accompagne d’outils et d'un livret pédagogique, il devient possible d’explorer plus en avant les facettes du Rôle que l’on campe, donc de faire œuvre utile : Librimania devient ainsi la solution la plus ludique existante pour découvrir les interactions entre les maillons de la célèbre chaîne du livre, autour de la construction d’un événement.

Au terme de la première partie jouée en public, l’enthousiasme est palpable : les perspectives qui sous-tendent le jeu en font une vraie bombe pour rat de bibliothèque et autres librophage. Drôle, avec des illustrations aussi plaisantes que cocasses, la boîte se destine pour l’heure à des enseignants, des bibliothécaires et pourquoi pas des libraires, en tant qu’outil ludico-pédagogique.

Aucune commercialisation n’est à cette heure prévue — navré d’avoir attendu la fin de l’article pour le préciser. Pour toute demande, on sollicitera directement l’agence à l’adresse suivante communication@ar2l-hdf.fr. Et peut-être qu’en insistant un peu…

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

