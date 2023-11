Pour une industrie du livre plus forte en Italie

Quels sont les principaux objectifs de votre mandat de président de l'AIE ?

Innocenzo Cipolletta : L'industrie du livre, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, est une industrie culturelle et il convient de s'intéresser au mot culture autant qu'au mot industrie. Je veux dire par là que l'édition, comme toutes les industries, vit dans un système économique fait de règles, d'interdictions, mais aussi de systèmes d'incitation : tous ces mécanismes doivent viser au meilleur développement du secteur.

En ce sens, mon objectif est de travailler en étroite collaboration avec les autres associations du secteur, encore plus que dans le passé, afin d'identifier et proposer aux institutions – avec lesquelles il est nécessaire de dialoguer – les meilleurs moyens de développer et consolider l'industrie du livre en Italie.

Lors de votre élection, vous avez souligné l'importance de la croissance culturelle et de la diffusion de la lecture en Italie. Quelles initiatives envisagez-vous pour promouvoir la lecture ?

Innocenzo Cipolletta : Les industries culturelles ont le privilège de travailler dans des domaines qui contribuent très directement à la croissance sociale du pays. Et ce n'est pas tout : d’après de nombreuses études, dans les économies avancées, la croissance économique est corrélée au niveau d'éducation et aux indices de lecture de la population.

Les indices de lecture en Italie sont faibles et présentent encore trop de disparités territoriales et sociales : favoriser leur croissance n'est pas seulement un moyen d'augmenter la demande de livres. C'est, au contraire, un objectif pour le pays que chacun doit avoir à l'esprit.

Nous le poursuivons aujourd'hui, pour notre part, tout d'abord à travers #ioleggoperché, une initiative qui, grâce à l'engagement des familles et des éditeurs, vise au développement des bibliothèques scolaires. Mais je voudrais aussi mentionner le grand effort que nous faisons, à travers notre Bureau d’études, pour comprendre comment évoluent les modes de lecture et la consommation culturelle des Italiens.

Car aujourd'hui, la question n'est pas tant de savoir combien les gens lisent, mais aussi comment ils le font, combien de temps ils consacrent à cette activité, par rapport à d'autres activités récréatives ou culturelles.

Comment se situe aujourd’hui l'industrie italienne de l'édition sur le plan international ? Quelles marges de progression voyez-vous et quelles politiques envisagez-vous pour favoriser son internationalisation ?

Innocenzo Cipolletta : L'industrie italienne de l'édition est la quatrième en Europe en termes de taille de marché et, d’après nos données sur les échanges de droits étrangers, les contrats signés chaque année pour la traduction de livres italiens à l'étranger ont presque doublé de 2010 à aujourd'hui. En 2022, les cessions de droits s'élevaient à 7889. Dans certains secteurs, comme la jeunesse, l’Italie représente déjà une excellence.

Mais nous pensons que nous pouvons faire encore mieux et, en ce sens, nous misons beaucoup sur l’invitation de l'Italie à la Frankfurter Buchmesse en 2024 en tant qu’invité d’honneur. En effet, l'AIE travaille avec le Commissaire extraordinaire du gouvernement, Mauro Mazza, pour définir le programme culturel que nous apporterons en Allemagne l'année prochaine.

En tant qu'association, nous sommes aussi particulièrement proches des petits éditeurs pour les aider à s’internationaliser : notamment, grâce au Rights Centre que nous organisons chaque année à Rome, en décembre, pendant Più libri più liberi, la foire de l’AIE dédiée aux petits et moyens éditeurs. Aussi, nous travaillons pour aider ces éditeurs à participer aux plus grandes foires internationales, une tâche que nous effectuons au nom d'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Quels sont les principaux défis, opportunités ou difficultés que vous percevez dans le dialogue AIE-Institutions ?

Innocenzo Cipolletta : L'AIE est la première association professionnelle fondée en Italie, en 1869, et le dialogue avec les institutions fait partie de son ADN. Le défi auquel nous sommes confrontés est celui de maintenir, et éventuellement d'étendre, un système d’aides à la lecture dans notre pays, qui implique le soutien aux bibliothèques et à la demande de livres de la part des familles et, notamment, des jeunes. Dans ce sens, notre pays a identifié des outils au cours des dernières années : le fonds pour les bibliothèques, le Bonus Cultura (18 app) pour les jeunes de 18 ans, etc.

Nous sommes aux côtés du gouvernement et du parlement pour tenter, à juste titre, de mettre à jour et d'améliorer ces instruments, mais nous ne pouvons accepter qu'ils soient dépourvus de priorité, précisément parce que le développement de la lecture en Italie doit être un objectif de tous.

Parallèlement, nous soulignons le sujet de l’ouverture à l'innovation, sur lequel il est urgent de réfléchir, avant tout au niveau européen : des outils tels que l'intelligence artificielle ont déjà modifié le travail des éditeurs, et il faut des règles qui équilibrent les risques et les opportunités, en ayant toujours comme élément phare la protection du droit d'auteur.

Crédits photo © Stefania Malapelle