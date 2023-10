La réécriture par les ayants droit, ce n'est plus la même oeuvre

Publiée en mai dernier, la proposition de loi de Jean-Louis Thiériot s'inscrivait dans une actualité brûlante, celle de réécritures opportunistes commandées et supervisées par les ayants droit d'œuvres patrimoniales.

Des livres de Roald Dahl, Agatha Christie ou Ian Fleming étaient revus et corrigés, pour en gommer des insultes, marques de racisme ou de sexisme et ainsi garantir un avenir commercial serein à ces textes. Pointant toujours le « mouvement “wokiste” », le député porte de nouveau sa proposition de loi, qui comprend deux articles.

Nous lui avons posé quelques questions à son sujet, pour qu'il puisse préciser ses intentions.

ActuaLitté : Pour quelle(s) raison(s) avez-vous proposé ce nouveau texte à l'Assemblée ? Quelles sont les différences par rapport au précédent ?

Jean-Louis Thiériot : Il n'y a pas de différence sur le fond, c'est simplement que nous avons rajouté des cosignataires. L'idée est de s'assurer qu'une fois qu'une œuvre a été écrite et que l'auteur est décédé, il ne puisse plus être procédé à une réécriture du texte à titre posthume. Cela n'interdit évidemment pas les adaptations, notamment les adaptations pour enfants, qui sont considérées comme des nouvelles œuvres de fiction. Mais cela interdit en revanche de modifier les œuvres littéraires elles-mêmes. C'est l'état actuel de la jurisprudence. L'idée était de le graver dans le marbre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de revirement de jurisprudence.

Qu'entendez-vous par l'expression « réécriture idéologique » ?

Jean-Louis Thiériot : Notre époque est traversée par des crises victimaires, des crises identitaires où chaque individu se perçoit comme agressé en fonction de ce qui porterait atteinte au ressenti de la communauté à laquelle il appartient ou croit appartenir. C'est bel et bien une lecture idéologique des œuvres où on ne considère pas que l'œuvre est quelque chose d’autonome, reflet de la pensée d’un auteur en un temps et en un lieu donnée, à laquelle on se confronte. On pourrait dire de l'œuvre la même chose que ce que disait Lacan du réel : « Le réel, c'est quand on se cogne », et bien, l'œuvre, « c'est quand on se cogne ». Ce que je souhaite, c'est qu'on respecte le travail de l'esprit, la liberté de l'esprit et que l'on fasse confiance à l'intelligence du lecteur pour replacer l'œuvre dans son contexte en fonction des enjeux du moment, de son écriture.

Estimez-vous que les décisions de réécriture des ayants droit d'une œuvre ont systématiquement des conséquences négatives ? Votre proposition de loi vise-t-elle également les remises en contexte des œuvres, par l'ajout de préfaces, par exemple ?

Jean-Louis Thiériot : La réécriture par les ayants droit, ce n'est plus la même œuvre. Je n'ai aucune opposition à ce qu'on écrive Les Misérables III par tel ayant droit de Victor Hugo s’il en reste encore, mais ça n'est plus l'œuvre de Victor Hugo. On ne peut pas réécrire une œuvre parce que ce n'est pas la volonté de l'auteur. Je respecte infiniment la liberté du créateur. Quant à ma proposition de loi, elle ne vise évidemment pas les préfaces ou les mises en contexte.

À LIRE - S'appuyer sur le nationaliste Maurice Barrès pour une réconciliation française ?

Et l'exemple de cela, c'est le travail que Fayard a fait dans la réédition de Mein Kampf. Ce texte est abominable, d'un antisémitisme intolérable, mais il est historiquement intéressant de le lire, en ayant une préface qui met en garde et des notes de contexte. Ma proposition de loi défend la lecture critique des œuvres historiques.

Ne craignez-vous pas que l'article 2 de votre proposition de loi entre en contradiction avec la loi Liberté de création, ou qu'elle ne donne au ministre de la Culture des pouvoirs trop importants sur les œuvres et leur devenir ?

La question que vous posez sur l'article 2 de ma proposition de la loi est de savoir à qui l’on confie le soin de veiller au respect des œuvres. J'ai choisi le ministre de la Culture en termes de fonction. C'est évidemment totalement indépendant de la personne du ministre. Je rappelle que l'intervention du ministre n'est que subsidiaire : ce n'est que si des ayants droit faillissent à leurs obligations légales que le ministre est saisi. Et après le décès de l’auteur. De son vivant, celui-ci peut toujours exercer son droit de repentir. La liberté de création est donc intacte.

Ce système est comparable à l'article 40 du code de procédure pénale : c'est aux autorités constituées de saisir la justice si l’on estime qu'une œuvre est travestie. Mais ce n'est pas le ministre qui réécrit ou qui s'oppose à la réécriture de l'œuvre, c'est simplement le ministre qui demande l'application du droit au juge. Et c'est l’un des rôles de l’exécutif.

Photographie : illustration, Old Photo Profile, CC BY 2.0