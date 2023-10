De l'ombre du 93 à la lumière littéraire : “Je lui serai toujours redevable” (Olivier Norek)

En avril 2013, le premier ouvrage d'un jeune lieutenant du STPJ (Service Territorial de la Police judiciaire) de Seine–Saint-Denis voit le jour. Il a 37 ans lorsqu'il soumet son manuscrit aux éditions Michel Lafon, mais pour le panel de lecture, le livre semble trop irréaliste, pas assez… « 93 » : il est rejeté. « Pour la première fois en plus de dix ans, Huguette partait en week-end sans rien à lire : elle découvre Code 93 parmi les manuscrits écartés, et cette histoire d'un policier de banlieue retient son attention », confie Olivier Norek.

Le mardi d'après, avec l’autorité qu'on lui connaît, elle questionne : « Pas assez 93 ? Qui s'est rendu dans ce département récemment ? » Silence. « Très bien, c’est ce que je pensais. Je vais m’occuper de cet écrivain », déclare-t-elle.

« Michel Lafon me contacte : il m'informe que je collaborerai avec Huguette. Son prénom m'intrigue, et je crains qu'une responsable littéraire d'un certain âge ne puisse m'assister dans ce roman plutôt très moderne par ses sujets. J'étais dans l'erreur. »

En pénétrant dans le bureau de la responsable, octogénaire, Norek a quelques réserves. « Elle m'assure que le manuscrit est de qualité, mais pointe des incohérences : je suis stupéfait. “Vous employez un drone bihélice pour porter une caméra, c'est irréalisable. Il faudrait un modèle quadrihélice pour soutenir le poids de l'équipement” m'indique-t-elle. À ce moment, j'ai saisi à qui j'avais à faire », se remémore l'auteur.

« La solitude est la plus tyrannique des compagnes, la plus jalouse, la plus trompeuse. La solitude est une promesse, une imposture. » – Huguette Maure

Une complicité se noue au fil du temps avec cette dame originaire de Haute-Savoie. « Je vais vous enseigner l'art d'écrire. Mais je ne modifierai jamais une virgule ou un terme, sinon, vous ne découvrirez pas votre style. Vous devez trouver la plume d'Olivier Norek. » L'aventure éditoriale était lancée.

« Lors de nos sessions, la révision était un défi : rendez-vous chez elle, à 9h, le dimanche matin, et nous y consacrions la journée entière. Nous parlions énormément car elle estimait qu'il était essentiel de saisir les intentions de l'écrivain, donc sa personnalité. »

Ces journées studieuses étaient ponctuées de moments plus intimes : « De livre en livre, nous partagions nos histoires. Et chaque dimanche se concluait par une bouteille de champagne dégustée ensemble. » Et Code 93 est publié en avril 2013 : environ 8000 exemplaires en grand format, et l'année d'après, plus de 355.000 en format poche, chez Pocket.

2014 est marquée par Territoires, toujours supervisé par l'éditrice. « Nous avons rectifié quelques erreurs dans le précédent ouvrage, mais certaines subsistent », lui signale-t-elle. Ainsi, d’un livre à l’autre, Huguette Maure lui laissa le temps de s’améliorer. Et toujours sans intervenir directement. « L'objectif n'est pas que vous écriviez à la manière de Huguette Maure », lui rappelle-t-elle lors de la révision. « Vous trouverez vos mots, votre rythme, votre signature... »

Selon Olivier Norek, « elle a consacré le temps nécessaire pour que je me découvre, cinq années pendant lesquelles nous avons gardé une certaine distance. Cinq ans de journées intenses, de disputes car nous étions en désaccord. Elle se consacrait au texte dans son intégralité, cherchant la mélodie parfaite des phrases. En vérité, elle m'a transmis son savoir-faire, à l'ancienne, sans artifices ni raccourcis qu'elle aurait pu aisément utiliser ».

Puis vient Entre deux mondes. « Voilà, je sais désormais comment écrit Olivier Norek », lui dit-elle. Lui-même se remémore ces moments : « Nous avons travaillé ensemble sans qu'elle n'impose jamais sa vision : pour cela, je lui serai toujours redevable. Qui, de nos jours, prend le temps de former un écrivain en lui permettant de se découvrir ? »

« Grâce à sa maîtrise de l'expression, son exigence en matière d'écriture, elle m'avait prédit que je quitterais le genre noir pour la littérature générale. Si cette appellation semble galvaudée aujourd'hui, pour elle, et d'autres éditeurs de sa génération, elle avait encore une résonance. Elle m'a encouragé vers cette évolution et j'aurais souhaité qu'elle l'accompagne », ajoute l'écrivain.

« Je n'ai rien contre le polar, j’en suis même amoureux, et c'est ce genre qui m'a lancé. Mais ce roman de “littérature blanche”, c'est celui que je rédige actuellement. Pour cette raison, il lui sera dédié. »

Huguette Maure l'avait déjà guidé vers une nouvelle direction : « Elle m'avait interrogé : “Après trois ouvrages sur le 93, quel autre récit avez-vous en tête ?” J'avais justement un projet, une enquête à Calais, pour raconter plus qu'un simple polar, insuffler un message : c'est ainsi qu'Entre deux mondes a été conçu. Nous sommes tous descendants de migrants », se rappelle-t-il.

« À partir de cet instant, derrière les enquêtes policières, et je l'ai réalisé grâce à elle, tous mes récits évoqueraient autre chose : des événements plus vastes que l'intrigue principale. Mon engagement politique et social découle également de ces échanges avec elle. Et grâce à elle, je le sais, je refuserai toujours de rédiger de “simples polars”. »

