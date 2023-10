La consommation de l’actualité s’opère sans prise de conscience

La loi sur le prix unique du livre, promulguée en 1981, avait pour principal objectif de promouvoir la diversité culturelle et l’accès à la lecture pour tous. Elle établit un prix unique pour les livres publiés en France, fixé par l’éditeur et respecté par tous les détaillants. Bien que cette loi ait favorisé la culture et garanti une diversité éditoriale, elle n’a pas anticipé les périodes d’inflation, comme celle que nous traversons actuellement.

« Vous avez envie de lire et vous en avez assez de voir des librairies fermer leurs portes, alors rejoignez-nous en signant cette pétition pour engager le gouvernement à mettre en place un bouclier anti-inflation pour la culture. » – Pétition de Benoît Couzi, directeur du Lys bleu.

« Face à cette situation, nous demandions un “bouclier anti-inflation” pour permettre aux lecteurs de continuer à lire durant les périodes difficiles », nous explique l’éditeur. Il suggérait alors une autorisation spéciale permettant aux éditeurs ou aux libraires de réduire temporairement le prix des livres. Selon lui, une réduction de leurs marges serait préférable à de faibles ventes qui déséquilibrent leurs comptes et réduirait le nombre de maisons d’édition qui ferment leurs portes.

Benoit Couzi a exprimé sa déception face à la réaction des représentants du peuple, notamment des sénateurs et députés, qui n’ont pas jugé bon de répondre à cette préoccupation. De plus, il souligne la quasi-absence de retours de l’interprofession.

Il est à noter que la promotion d’ouvrages est un défi, surtout pour les maisons d’édition qui ne sont pas aussi renommées que les grandes maisons. « Quand on ne s’appelle pas Gallimard, obtenir un consensus sur un ouvrage est un défi », a-t-il souligné.

Benoit Couzi a également mentionné que les éditions Le Lys bleu possèdent une librairie à Paris et une autre à Vesoul dans les Vosges. Il a exprimé sa préoccupation face à la fermeture croissante des librairies, un lieu que « chacun de nous a fréquenté au moins une fois dans sa vie ».

Pour l’heure, il exprime un sentiment allant « de la colère au désespoir. Si le message avait été destiné à l’interprofession, j’aurais compris le désintérêt ou l’opposition ». Il avait espéré que cette initiative sensibilise davantage le public à l’importance de la littérature et à la nécessité de la rendre accessible à tous.

« Nous ne renouvellerons pas ce genre de projet à l’avenir : je me contenterai de faire mon métier. » Et de conclure : « Démonstration est faite que la consommation de l’actualité s’opère sans prise de conscience, toujours au plus près de son nombril, et de son téléphone plus globalement. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0