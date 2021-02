La traduction est un art en soi. Un art des plus difficiles

Nous avons, dans ce livre, rassemblé les références d’ouvrages de la littérature tchèque actuellement disponibles en librairie. Ce catalogue ne tient donc pas compte des titres — certes traduits et existants — mais épuisés. Il s’adresse aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels. Les lecteurs y trouveront une bonne base de références de la littérature tchèque classique, moderne et contemporaine de tous genres pour découvrir ce riche patrimoine littéraire d’Europe centrale.

ÉDITION: La littérature tchèque en français

Pour les libraires, cette bibliographie peut être un outil d’information pour faire des nouvelles découvertes et pour sortir des sentiers battus des grands auteurs connus et reconnus. Les bibliothécaires y trouveront des nouveautés, mais prendront aussi conscience de combien d’ouvrages épuisés et rares ils ont dans leurs fonds. Quant aux éditeurs et traducteurs, nous souhaitons par cette publication les remercier et les encourager dans leur activité et leur dire combien d’autres ouvrages et d’autres auteurs tchèques nous aimerions voir publiés dans cette belle langue qui est le français et que nous sommes à leurs côtés pour les soutenir et les accompagner dans cette aventure.

Le Catalogue 2021 n’est pas exhaustif et se veut une première base que nous souhaitons régulièrement mettre à jour et surtout élargir dans d’autres domaines. Dans la prochaine édition, nous aimerions compléter les parties Théâtre, Poésie et Essais et ouvrir le chapitre Sciences humaines et sociales. N’hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.

Pour toutes les nouveautés et pour discuter sur la littérature tchèque, vous êtes tous bienvenus dans le groupe Librairie tchèque virtuelle sur Facebook qui est animé par le Centre tchèque de Paris et qui rassemble les amoureux francophones de la littérature tchèque.

“La traduction est un art en soi”

par Michal Fleischmann

Ambassadeur de la République tchèque en France

La traduction est un art en soi. Un art des plus difficiles. Pénétrer l’auteur que l’on traduit, le connaître. Choisir les bons mots, le rythme de la langue, ne jamais trahir sa nature, sa poésie, sa pensée. Une tâche ardue, pourtant c’est une nécessité, car il n’y a pas de pensées sans la langue.

La littérature tchèque est une pensée. Une pensée, une voie de la littérature européenne venue de la profondeur d’un peuple au centre de l’Europe. Métaphysique parfois, absurde souvent, ouverte au monde, mais aussi engagée, exprimant cette volonté incommensurable d’être, d’exister. Le peuple tchèque ne serait pas sans avoir sa voix littéraire.

Très humblement, je me souviens des nuits et des nuits passées sur un vers, sur un mot, en écoutant une musique lors des traductions de Jaroslav Seifert, des heures à avoir « un léger sourire aux lèvres et chagrin dans son cœur » en traduisant Mácha, Holan, Nezval et tant d’autres de la « génération 1900 ». Mon père était poète tchèque et écrivain français (que c’est absurde). J’étais présent quand il discutait avec Milan Kepel qui venait de traduire ses poèmes. Une « bataille » d’amis des plus proches. Une autre fois, l’un de ses romans écrits en français venait d’être traduit en tchèque.

Mon père en était des plus malheureux. Il ne retrouvait pas dans la traduction son tchèque, sa rythmique particulière, sa volonté de faire de chaque phrase un poème. Le livre n’est jamais paru en tchèque. Traduire le livre lui-même ? Non, ça serait un autre livre.

J’ai eu la chance de connaître beaucoup d’auteurs et de traducteurs de l’Anthologie ici présente et j’avoue : cela vous fait un homme ! Un être ! Pas spécialement moi, mais tout un chacun, toute une chacune.

Les traductions et les auteurs que vous allez découvrir sont l’expression même de cette alchimie entre l’auteur et son traducteur dans le but d’être vrais. Mais cela peut aller plus loin, cela peut être des œuvres d’art. Boris Pasternak n’a-t-il pas dit que les traductions de ses poèmes par Josef Hora étaient meilleures que les poèmes tels qu’il les a écrits lui-même ?

Il devrait y avoir un prix Nobel de la traduction. Ici, il n’y a pas qu’un candidat. Français ou tchèque, peu importe. Ils sont, ils font ce que nous sommes, une pensée, une langue.

Pour obtenir un exemplaire de cet ouvrage, prendre contact avec Delphine Beccaria, bibliographe, beccaria@czech.cz ou Tereza Novakova, contact presse, novakova@czech.cz

crédit photo © Tereza Novakova