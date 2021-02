Malgré les fermetures, Gibert entend "préserver sa place de leader des librairies indépendantes"

Avec ses 6.500 m2 et 550.000 références, la librairie Gibert du Boulevard Saint-Michel demeure la plus grande librairie de Paris. Gibert entend rester une institution et préserver sa place de leader des librairies indépendantes en France, malgré le projet de fermeture des magasins de l’enseigne Gibert Jeune de la place Saint-Michel.

Un projet de réorganisation des magasins de l’enseigne Gibert Jeune a été initié et des réflexions sont menées sur l’adaptation de la surface de vente aux contraintes de ses marchés en mutation, la redéfinition du parcours client et l’accélération du déploiement de l’offre digitale, déjà bien présente tant sur le neuf que sur l’occasion, dans le but de restaurer la rentabilité du groupe, durement impacté par la pandémie, d’ici trois ans.

Le groupe Gibert, institution et patrimoine du secteur de la libraire française, doit engager un nouveau tournant de son histoire. Depuis la reprise de l’enseigne Gibert Jeune en plan de cession par Gibert Joseph en 2017, le groupe et particulièrement les magasins Gibert Jeune de la place Saint-Michel, ont subi une série de difficultés extérieures : le mouvement des Gilets jaunes, les grèves, les travaux sur la ligne du RER C entraînant la fermeture de la station Saint-Michel, l’incendie de Notre-Dame et enfin la crise Covid avec la désertion du Quartier Latin de Paris. Ces événements successifs ont gravement porté atteinte aux magasins de la place Saint-Michel et à une enseigne, Gibert Jeune, déjà fragilisée.

Malgré les efforts du groupe, les magasins Gibert Jeune de la place Saint-Michel ne peuvent être sauvés une deuxième fois. Un projet de fermeture a été soumis à l’avis des institutions représentatives du personnel concerné prévoyant la suppression de 69 emplois sur un effectif de l’ordre de 700 que compte le groupe.

La procédure d’information et de consultation des représentants du personnel s'est achevée le 22 février et la DIRECCTE a été saisie du projet. Dans le même temps, un projet d’investissement a été présenté pour les magasins Gibert Jeune du quai Saint-Michel et un autre est à l’étude pour le magasin du 15bis boulevard Saint-Denis.

Plus grande librairie indépendante de France

Historiquement reconnue pour son expertise scolaire et universitaire, Gibert est devenue l’une des plus grandes librairies généralistes de France :

- Gibert boulevard Saint-Michel : plus grande librairie parisienne. Livres, disques, papeterie. 6.500 m2, 550.000 références. - Gibert Barbès : repris en 2013 sous l’impulsion de la mairie de Paris, après le départ de Virgin. Plus grande librairie indépendante de la rive droite. Livres, disques, papeterie. 2.000 m2, 200.000 références. - Gibert Grande Bibliothèque : à proximité de Station F et des plus grandes universités et grandes écoles parisiennes. Livres, papeterie. 700 m2, 90.000 références. - Gibert Nation : Corner au sein du grand magasin Printemps Nation. Livres, papeterie. - Gibert 15bis boulevard St-Denis : Livres, disques, papeterie. 750 m2. - Gibert quai Saint-Michel. - Gibert en région : Dijon, Evreux, Grenoble, Lyon, Montpellier, Marseille, Poitiers, Versailles, Saint-Germain, Gennevilliers, Toulouse, Vaulx-en-Velin.

La librairie doit demeurer un lieu de découverte, de recherche, de culture et de plaisir. Chez Gibert, tous les collaborateurs (libraires, disquaires, papetiers, acheteurs ...) sont des passionnés qui ont à cœur de renseigner et de partager. « Nous souhaitons notamment travailler sur l’accueil dans nos espaces, repenser le parcours client et la qualité du service, pour que chaque personne qui entre chez nous soit assurée de passer un moment agréable et de trouver ce qu’elle est venue chercher », souligne Olivier Pounit-Gibert, président du groupe.

La réflexion porte également sur l’accélération du déploiement de l’offre digitale Gibert, déjà très active sur la vente en ligne et le rachat de produits d’occasions (Gibert.com est le 3e site préféré des Français pour l’achat de biens culturels, Palmarès Capital - avril 2020). « L’objectif serait de passer de 12% à 20% du chiffre d’affaires en 3 ans, notamment grâce à l’investissement que nous venons d’engager sur l’automatisation de certaines tâches du centre logistique localisé à Vitry-sur-Seine » précise Marc Bittoré, directeur général du groupe.

L’occasion représente 1/3 des ventes de livres et demeure un pilier du groupe. Gibert rachète au comptant les livres d’occasion et s’engage sur ses stocks ce qui le distingue des marketplaces. « Nous sommes des passionnés, nous sommes des professionnels du livre et des produits culturels. Nous sommes une institution et entendons le rester » conclut Olivier Pounit-Gibert.