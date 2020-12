Gibert conserve sa librairie “Jeune” du 15 bis boulevard Saint Denis

« Depuis notre reprise de l’enseigne Gibert Jeune en juin 2017, Renny Aupetit a des vues sur cette implantation du 15 bis boulevard Saint-Denis. L’hypothèse d’une cession du magasin a effectivement fait l’objet de différents échanges », indique Marc Bittoré, président du groupe Gibert, à ActuaLitté.

En effet, le libraire, créateur du Comptoir des mots et du Comptoir des lettres (Paris XXe et Ve), avait déjà décrit amplement le projet de la Coopérative des idées.

Le principe de la Scop, ou Société coopérative et participative incarnait à ses yeux un avenir pour la librairie : « Je crois à ce modèle qui implique autrement les salariés, traditionnellement tenus à distance des actionnaires et d’autant plus dans cette période économique complexe. Depuis le dé-confinement, l’appétence des lecteurs pour la librairie indépendante n’a fait que confirmer l’intérêt d’associer ce type de commerce à cette structure juridique. Le public apprécie les statuts coopératifs et la coopérative des idées affiche une réelle ambition de répondre à cette attente. »

Toutefois, nuance le président de Gibert, si « des modalités de transaction avaient été avancées sans qu’il n'y ait à ce jour de validation confirmée de cette opération. Les incertitudes concernant le financement et les délais dans lesquels ils étaient susceptibles d’être obtenus nous ont amenés à revoir notre position ».

Un délai de trop

Voilà quelques jours, s’est tenue une assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle le sujet du 15 bis a été repris. La perspective devenait alors de conserver local et renégocier avec le bailleur sur une surface plus petite. Et ce, dans l’optique de développer le modèle de magasins satellites que le groupe avait détaillés à ActuaLitté.

Le principe réside en une série de corners, sous enseigne Gibert, qui déploieraient un réseau d’établissements entre 100 et 150 m2. « Le commerce de proximité a gagné une bataille : s’y rendre, pour les clients, a de plus en plus de sens. Nous nous dirigeons vers cette notion, avec certainement une offre qui se limitera à des livres neufs. Sur de telles superficies, préserver l’occasion serait compliqué », soulignait alors le groupe.

Or, si les négociations s’achèvent de la sorte, c’est avant tout parce que le repreneur potentiel avait, compte tenu de la situation, proposait un nouveau délai reportant le rachat à début 2021.

Dans un communiqué, Renny Aupetit indique

La cession de la librairie parisienne Gibert Jeune du 15bis bd Saint-Denis pour mon projet de librairie coopérative prévue début 2021 est devenue caduque le 22 décembre 2020. La direction de Gibert, profitant d’une demande de report de la signature de quelques semaines pour raisons administratives liées au confinement revient sur ses accords et envisage de procéder à un « redéploiement » de sa structure dans un contexte particulièrement chahuté entre fermetures, cessions d’activités et plans sociaux. Apparemment affaibli dans ses positions, le groupe Gibert devient inconstant et illisible dans ces décisions. Ce nouvel épisode n’annonce rien de bien rassurant pour la vingtaine de salariés du magasin.

Une position que conteste le groupe Gibert, affirmant qu’aucun protocole n’avait été signé entre les parties. À ce titre, nous indique le groupe, « les annonces prématurées de Renny Aupetit pour lesquelles nous n’avions pas donné notre accord ont porté atteinte à notre image et à nos enseignes. Nous regrettons la méthode et reprenons donc le dossier avec de nouvelles perspectives ».