Le Magicien d'Oz de retour, devant la caméra de Nicole Kassell

The Wonderful Wizard of Oz, publié en 1900 en version originale par l'éditeur George M. Hill, reste un classique indémodable de la littérature jeunesse américaine, rendu encore plus populaire par l'adaptation de 1939.

La preuve ? New Line prépare sa nouvelle adaptation du conte, et a désigné Nicole Kassell pour en assurer la réalisation.

Le résumé de l'éditeur pour Le Magicien d'Oz :

Dorothée et son jeune chien Toto sont emportés par un cyclone et transportés dans un pays merveilleux. Seul le grand et puissant magicien d'Oz peut aider la jeune fille à rentrer chez elle, au Kansas. Mais le chemin est long et semé d'embûches : accompagnée d'un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau, d'un bûcheron en fer-blanc qui dit ne pas avoir de cœur, et d'un lion qui a peur de manquer de courage, Dorothée se rend dans la Cité d'Émeraude...

« Bien que la comédie musicale de 1939 fasse littéralement partie de mon ADN, je suis enthousiaste et émue à l'idée de réinventer un conte aussi populaire. L'opportunité de rendre compte des thèmes originaux — la quête du courage, de l'amour, de la sagesse et d'un foyer — semble plus opportune et urgente que jamais. Je marche dans des traces légendaires, et j'ai hâte de danser aux côtés de ces héros de mon enfance alors que nous parcourons une route de briques jaunes inédite », souligne Kassell en référence à une fameuse scène du livre.

via Deadline

Photographie : image extraite du film de Victor Fleming de 1939